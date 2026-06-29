Η 11η Ιουλίου η πιθανότερη ημέρα σύγκλισης της Κεντρικής Επιτροπής - Προς ανεξαρτητοποίηση ή και παραίτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Ραγδαίες εξελίξεις.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στην Κουμουνδούρου μετά τη συγκέντρωση από την μειοψηφία (Π. Πολάκης-Ν. Παππάς-Ρένα Δούρου) των υπογραφών που απαιτούνται για τη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής παρά την αναδίπλωση του Σωκράτη Φάμελλου.

Η ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ: Μέσω του εκπροσώπου Τύπου Χρήστου Γιαννούλη και της αναπληρώτριας γραμματέως Αναστασίας Σαπουνά ο Σωκράτης Φάμελλος την Παρασκευή άλλαξε γραμμή. Επιρρίπτει ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα γιατί δεν δέχεται την συνεργασία και συμπαράταξη ΕΛ.Α.Σ.-ΣΥΡΙΖΑ, κάτι όμως που εξαρχής είχε αποκλείσει ο πρώην πρωθυπουργός. Είναι σαφές πως πλέον ο Σ. Φάμελλος θα προχωρήσει στην θέση πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς σε συνεργασία με άλλες κινήσεις και με πρόσωπα του χώρου, όπως ένα τμήμα της Νέας Αριστεράς (Ν .Βούτσης, Ν. Φίλης, Π. Σκουρλέτης) αλλά και με κινήσεις όπως το «Πράττω» του Νίκου Κοτζιά, η Λούκα Κατσέλη και ούτως καθεξής. Είναι επίσης σαφές πως δεν σκέφτεται την παραίτηση.

ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΤΣΙΠΡΙΚΩΝ»: Μετά τη «στροφή Φάμελλου» αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποχωρήσεις στελεχών, μελών της Κεντρικής Επιτροπής και όχι μόνο αλλά και βουλευτών, που δεν μπορούν να υπερασπίσουν μια γραμμή ενάντια στον Αλέξη Τσίπρα. Το Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν κάποιες παραιτήσεις, αλλά θα ενταθούν πριν τις 11 Ιουλίου, πιθανότερη ημερομηνία σύγκλισης της Κεντρικής Επιτροπής. Κάποιοι εξ αυτών πάντως θα παραμείνουν μέχρι ίσως τον Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση τα συγκεκριμένα στελέχη δεν πρόκειται, τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, να στηρίξουν τον πρόεδρο στη νέα γραμμή που επιβάλλει στην Κουμουνδούρου.

ΘΕΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΑΚΗ- ΠΑΠΠΑ- ΔΟΥΡΟΥ: Η αλλαγή θέσης από τον Σ. Φάμελλο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα του εξασφαλίσει την παραμονή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Η μειοψηφία (Πολάκης, Παππάς, Δούρου) είναι αποφασισμένοι να θέσουν θέμα ηγεσίας. «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να έχει αρχηγό τον Φάμελλο, δεν μπορεί να τον οδηγήσει αυτός στις εκλογές» είναι η απόφαση που έχει ληφθεί. Το επόμενο διάστημα θα πιέσουν ιδιαίτερα τόσο με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους όσο και με τις ομιλίες τους στην Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δημιουργήσουν ντε φάκτο (εκ των πραγμάτων) θέμα ηγεσίας! Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη που είχαν αναφορά στον Σ. Φάμελλο τώρα φλερτάρουν με τη μειοψηφία.

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΣΙΠΡΑ: Η ίδια ομάδα αναμένεται να πιέσει τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ όσοι ομνύουν σε αυτόν. «Αν δεν φύγουν επεμβαίνεις μέσω αυτών στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ», είναι το ...μότο που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη ημέρα! Αν οι αποχωρήσεις πραγματοποιηθούν θεωρείται πολύ πιθανό η μειοψηφία να κερδίσει την πλειοψηφία και να επιλέξει νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ! Σε περίπτωση πάντως που η μειοψηφία δεν επικρατήσει στην Κεντρική Επιτροπή θα υποστεί μια δεινή ήττα.

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ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ: Θέμα χρόνου είναι οι ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις βουλευτών του κόμματος. Ένας ή δυο βουλευτές μάλιστα δεν αποκλείεται να αποχωρήσουν πριν τις καλοκαιρινές διακοπές ενώ κάποιοι άλλοι έχουν επιλέξει το τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου.

ΑΝ ΔΕΝ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΟΜΜΑ: Αν η μειοψηφία, πάντως, δεν κατορθώσει να αλώσει τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χρόνο να ιδρύσει άλλο κόμμα και να κατέβει στις εκλογές εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν αρχές φθινοπώρου.