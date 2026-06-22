Ποιες οι επιλογές που έχει ο Σ. Φάμελλος- Τι θα πράξει η πλειοψηφία.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις εντός της εβδομάδας στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος τη σύγκληση των οργάνων, δηλαδή της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Στόχος της μειοψηφίας να αναγκάσει τον πρόεδρο του κόμματος να τοποθετηθεί για το αν υπάρχει συμφωνία του με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως πιστεύει ο «αψύς Σφακιανός», αν δεσμεύεται ότι θα πάει ως αρχηγός του κόμματος στη ΔΕΘ, κυρίως όμως αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές με ψηφοδέλτιο συνεργασίας ή αν απλώς δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ. του πρώην πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με στελέχη της η μειοψηφία θα καταθέσει 70 περίπου υπογραφές που απαιτούνται για τη σύγκλιση των κομματικών οργάνων, με την πλειοψηφία να διαφωνεί ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Αν οι υπογραφές που απαιτούνται κατατεθούν ο Σωκράτης Φάμελλος θα αναγκαστεί να καθαρίσει τη θέση του, με τις επιλογές του να είναι τρεις: Πρώτον, να εισηγηθεί τη στήριξη της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο να κάνει ολόκληρη κωλοτούμπα εισηγούμενος τη συγκρότηση ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ με όποιες συμμαχίες μπορεί να πετύχει και, τρίτον, να υποβάλλει την παραίτησή του, ενδεχόμενο που αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο τραπέζι.

Το μεγαλύτερο μέρος της πλειοψηφίας που προτείνει στον Σ. Φάμελλο να λάβει καθαρή θέση υπέρ της στήριξης της ΕΛ.Α.Σ. θα τον στηρίξει στην επίθεση της μειοψηφίας πλην όμως αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι παραιτήσεις. Η δε άποψη που φέρεται να έχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι η Αμαλίας θα αναγκαστεί στο τέλος να προτείνει συστράτευση -και άρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ- δεν φαίνεται να έχει καμία βάση καθώς ο Αλ. Τσίπρας όντως στην τελική προεκλογική θητεία θα καλέσει σε συστράτευση με την ΕΛ.Α.Σ. πλην όμως η πρότασή του αυτή αφορά πρόσωπα και όχι κόμματα.

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Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας συγκαλεί για το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του αποτελεί μια ακόμα ένδειξη ότι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξουν άμεσα πολιτικές εξελίξεις καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει για μια ακόμα φορά τις θέσεις της ΕΛ.Α.Σ., γεγονός που θα επιταχύνει τις εξελίξεις.