H ταινία Michael είναι η πιο εμπορική κινηματογραφική βιογραφία στην ιστορία του box office.

Η Lionsgate έχει στα σκαριά την ταινία Michael 2, τη συνέχεια της επιτυχημένης βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, με σχέδια να αρχίσουν τα γυρίσματα ήδη από τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027.

Ο επικεφαλής του κινηματογραφικού στούντιο, Άνταμ Φόγκελσον κατά τη διάρκεια παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων άφησε χρονικό παράθυρο κυκλοφορίας της ταινίας που εκτείνεται από τα τέλη του 2027 έως το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Η δυναμική της συνέχειας είναι άμεσο προϊόν της εμπορικής επιτυχίας της πρώτης ταινίας.

Η ταινία Michael, σε σκηνοθεσία Αντουάν Φούκουα, έγινε μια εμπορική δύναμη, με έσοδα περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως και αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο επιτυχημένη πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας που έχει καταγράψει ποτέ μια βιογραφική ταινία.

Η ταινία καταγράφει την άνοδο του «Βασιλιά της Ποπ» από τους Jackson 5 και την εξέλιξή του σε σούπερ σταρ και κλείνει με την περιοδεία του Bad το 1987, με τον πραγματικό ανιψιό του τραγουδιστή, Τζάαφαρ Τζάκσον, να πρωταγωνιστεί. Ο τελευταίος τίτλος της ταινίας, «His Story Continues», δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι θα ακολουθήσει συνέχεια.

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Ο Άνταμ Φόγκελσον άφησε να εννοηθεί ότι η συνέχεια μπορεί να βασιστεί εν μέρει σε υλικό που έχει ήδη κυκλοφορήσει. Ορισμένα πλάνα που γυρίστηκαν για την πρώτη ταινία δεν χρησιμοποιήθηκαν και είναι πιθανό να μεταφερθούν στη δεύτερη.

«Έχουμε μια σειρά από σεκάνς, ιδιαίτερα μερικές μεγάλες μουσικές σεκάνς, που γυρίστηκαν προηγουμένως, οι οποίες είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενσωματωθούν» δήλωσε ο Φόγκελσον.