Η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον έσπασε όλα τα ρεκόρ σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών για βιογραφικό δράμα.

Ο «βασιλιάς» είναι ακόμα εδώ και σπάει τα ταμεία. Το «Michael» η ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, με πρωταγωνιστή τον πραγματικό ανιψιό του, Τζαφάρ Τζάκσον σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων, κάνοντας το μεγάλυτερο άνοιγμα στην ιστορία για βιογραφική ταινία, ξεπερνώντας ακόμα και το Οσκαρικό «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, που κατείχε το συγκεκριμένο ρεκόρ.

Το «MIchael» πέτυχε έναν πραγματικό θρίαμβο στο παγκόσμιο box office συγκεντρώνοντας το ποσό - ρεκόρ των 97 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και (συνολικά) των 217,4 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο κυκλοφορίας του. Πρόκειται για το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας και παρά τις αρνητικές κριτικές που έχει δεχτεί, φαίνεται ότι ο Μάικλ Τζάκσον παραμένει στον «θρόνο» του.

Επίσης, η ταινία της Lionsgate επισκίασε ακόμα και το Bohemian Rhapsody και πλέον θεωρείται η μεγαλύτερη πρεμιέρα παγκοσμίως για μουσικό βιογραφικό φιλμ.

Σημειώνται ότι το φιλμ ξεπέρασε τις προσδοκίες ακόμα και της ίδιας της παραγωγής, καθώς δεν φαντάζονταν ποτέ κανείς ότι το «Michael» είχε πιθανότητες να γίνει ο «βασιλιάς» όλων των βιογραφικών ταινιών όσον αφορά το άνοιγμά του στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις έδειχναν ότι θα έφτανε περίπου στα 70 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office.

Για την ιστορία, σηματοδοτεί την καλύτερη πρεμιέρα της Lionsgate από την πανδημία και την έκτη μεγαλύτερη όλων των εποχών, πίσω από τέσσερις ταινίες Hunger Games και την τελευταία ταινία Twilight. Ακόμα, ξεπέρασε την πρεμιέρα του Project Hail Mary του 2026 για να σημειώσει την δεύτερη μεγαλύτερη πρεμιέρα της χρονιάς, τόσο στις ΗΠΑ όσο και παγκοσμίως, πίσω από την ταινία The Super Mario Galaxy Movie της Universal και της Illumination.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμα, ότι η ταινία δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει στην Ιαπωνία, όπου η βάση θαυμαστών του Τζάκσον είναι τεράστια. Αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο.



Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τον Μάικλ Τζάκσον ενσαρκώνει ο ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος είναι γιος του Ζερμαίν Τζάκσον. Ο Ζερμαίν είναι αδελφός του Μάικλ Τζάκσον και συμμετείχε μαζί του στους Jackson 5.