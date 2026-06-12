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Η εξαιρετική κυκλοφορία των Νοτιοκορεατών στην επίθεση δεν οδήγησε μόνο στην ισοφάριση.

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 η Νότια Κορέα, η οποία επικράτησε με σκορ 2-1 της Τσεχίας για τον Α' Όμιλο της διοργάνωσης.

Η ομάδα από την Ασία κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 των Τσέχων, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον γνώριμό μας από το πέρασμα του στον Ολυμπιακό, Ιν-Μπέομ Χουάνγκ.

Ο Ιν-Μπέομ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κάνοντας μάλιστα και το 1-1 στην αναμέτρηση.

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Η ισοφάριση της Νότιας Κορέας συνοδεύτηκε και με ένα ιδιαίτερο ρεκόρ. Οι Νοτιοκορεάτες άλλαξαν 25 πάσες πριν από το γκολ τους, τις περισσότερες που οδήγησαν σε τέρμα στην ιστορία τους στο Μουντιάλ.

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