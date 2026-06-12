Σε ρυθμούς Μουντιάλ 2026 κινείται και το Τορόντο.

Εντυπωσιακά είναι τα όσα διαδραματίζονται στους δρόμους του Τορόντο, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη για τον Β'Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο ο ενθουσιασμός για το παιχνίδι είναι διάχυτος στους δρόμους της καναδικής πόλης.

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Φίλαθλοι του Καναδά και της Βοσνίας δίνουν τον δικό τους παλμό, κάνοντας πορείες μέχρι το BMO Field. Οι φίλαθλοι φωνάζουν συνθήματα, κρατάνε σημαίες, ενώ δεν λείπουν και τα καπνογόνα.

{https://x.com/TSN_Sports/status/2065472063427559925}

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Ο Καναδάς συνδιοργανώνει το Μουντιάλ 2026, μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Αυτή είναι η τρίτη συμμετοχή του Καναδά σε φάση ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά το 1986 στο Μεξικό και το 2022 στο Κατάρ.

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Από την άλλη, η Βοσνία βρίσκεται για δεύτερη φορά σε Μουντιάλ, με την πρώτη συμμετοχή να είναι σε αυτό της Βραζιλίας το 2014. Μάλιστα, η Βοσνία προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 αποκλείοντας την τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία.

{https://x.com/PolymarketSport/status/2065468233524908223}