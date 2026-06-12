Δεινός υποστηρικτής της ομάδας του ο Ράμσεϊ εμφανίστηκε στην προπόνηση για να ενθαρρύνει του παίκτες ενόψει του παρθενικού παιχνιδιού για το Μουντιάλ 2026 την Κυριακή.

Η εθνική ομάδα της Σκωτίας προπονήθηκε στο Φόξμπορο της Μασαχουσέτης εν αναμονή της παρθενικής εμφάνισής της στο Μουντιάλ 2026.

Η πρώτη αναμέτρηση είναι με την Αϊτή την Κυριακή στις 4 π.μ (ώρα Ελλάδας) ενώ ακολουθούν Μαρόκο και Βραζιλία ενώ οι Σκοτσέζοι φαίνεται ότι έχουν υψηλές προσδοκίες μετά από 28 χρόνια που περιμένουν να δουν την ομάδα τους σε Μουντιάλ.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ, δεινός υποστηρικτής της ομάδας του, ο οποίος παραβρέθηκε στην προπόνηση για να δει τους παίκτες από κοντά. ο διάσημος σεφ φαίνεται πως μίλησε με τους ποδοσφαιριστές δίνοντάς του και έναν εμψυχωτικό λόγο για να πάρουν δύναμη.

{https://x.com/SkySportsNews/status/2065447041568760068}