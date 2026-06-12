Η αυλαία του Μουντιάλ 2026 άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης (12/06) με μία φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο στάδιο «Azteca» της πόλης του Μεξικού.
Η μία εκ των τριών διοργανωτριών χωρών, το Μεξικό, αντιμετώπισε την Νότια Αφρική, επικρατώντας με σκορ 2-0.
Το φετινό Μουντιάλ, που φιλοξενείται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού είναι ιστορικό, καθώς για πρώτη φορά συμμετέχουν 48 χώρες.
Η πρώτη αγωνιστική του Α' Ομίλου ολοκληρώθηκε, με τη σκυτάλη να παίρνει το Τορόντο του Καναδά
Οι αγώνες της Παρασκευής
Νότια Κορέα - Τσεχία (2-1)
Η αναμέτρηση των δύο χωρών διεξήχθη τα ξημερώματα της Παρασκευής (05:00 ώρα Ελλάδος), στη Γκουανταλαχάρα του Μεξικού.
Αν και οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 59' με κεφαλιά του Κρέιτσι, οι Ασιάτες έβγαλαν αντίδραση και πήραν το πολύτιμο τρίποντο με ανατροπη. Η Νότια Κορέα ισοφάρισε στο 67' με τον Ιν-Μπεομ Χουάνγκ, ενώ το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Γκιου στο 80'.
Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη (22:00)
Η ώρα του Καναδά έφτασε. Η δεύτερη «οικοδέσπινα» ρίχνεται στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία επιστρέφει σε τελική φάση Μουντιάλ για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία της μετά το 2014.
Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και τη Βοσνία είναι προγραμματισμένη στις 22:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.