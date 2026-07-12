Η Αγγλία με «σπρώξιμο» πέρασε στους «4». Οι επίμαχες φάσεις (Δείτε Βίντεο).

Με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, στο Μουντιάλ 2026, να πετυχαίνει 2 γκολ, η Αγγλία πέρασε στους «4» κερδίζοντας 2-1 τη Νορβηγία.

Η Αγγλία αν και είχε την κατοχή στο πρώτο ημίχρονο δεν δημιούργησε την παραμικρή φάση στα πρώτα 30 λεπτά. Αντίθετα, η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν «προειδοποίησε» με κεφαλιά του Χάαλαντ στο 32΄ και λίγο αργότερα άνοιξε το σκορ.

Ο Μπέργκε έκλεψε από τον Κέιν στο χώρο του κέντρου και τροφοδότησε τον Σιέλντερουπ ο οποίος με ασύλληπτο αριστερό σουτ από πλάγια θέση έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 36΄.

Οι Άγγλοι έμοιαζαν σαστισμένοι και φάνηκε ότι θα πήγαιναν με μειονέκτημα στα αποδυτήρια. Όμως στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Τζουντ Μπέλιγχαμ βρήκε λίγο χώρο και με έξοχη ατομική προσπάθεια ισοφάρισε με πλασέ από πολύ δύσκολη γωνία.

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Στο 56ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ του Χέγκεμ για επιθετικό φάουλ του Χάαλαντ στον Άντερσον, σε μία άκρως αμφιλεγόμενη απόφαση.

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Η είσοδος των Μπομπ, Νούσα άλλαξαν τη ροή των πραγμάτων με τη Νορβηγία να είναι πλέον η κυρίαρχος του παιχνιδιού και να βάζει δύσκολα στους παίκτες του Τούχελ. Στο 76΄ κεφαλιά του Βόλφε βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και στη επαναφορά ο Άγερ σπρώχτηκε καθαρά από τον Κόνσα πριν σκοράρει, αλλά ο διαιτητής και ο VAR συμφώνησαν ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

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Στην παράταση τα «Τρία Λιοντάρια» μπήκαν με αποφασιστικότητα, δημιούργησαν ευκαιρίες και στο 93΄ ο Μπέλιγχαμ εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση του Νίλαντ και με προβολή έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι «Βίκινγκς» δεν κατάφεραν να απαντήσουν κι έτσι η Αγγλία είναι στους ημιτελικούς, ενώ ονειρεύονται στιγμές του 1966.

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Δείτε τα γκόλ

1-0

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1-1

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1-2

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Δείτε τα highlights του αγώνα

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