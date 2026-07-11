Εντυπωσιάζουν η αρχιτεκτονική αλλά και ο συνδυασμός του παραδοσιακού με το μοντέρνο.

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Σύρου παρουσιάζουν με άρθρα τους πολλά μέσα ενημέρωσης από Αυστραλία, Γερμανία και Ιταλία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, σε αυτά περιλαμβάνονται το εναλλακτικό στοιχείο, η αρχιτεκτονική αλλά και ο συνδυασμός του παραδοσιακού με το μοντέρνο.

Συγκεκριμένα, στο Delve Into Europe της Αυστραλίας δημοσιεύεται άρθρο γραμμένο από τον David Angel, έναν φωτογράφο, συγγραφέα και ιστορικό με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην εξερεύνηση της Ευρώπης. Στο συγκεκριμένο άρθρο μιλάει για τις 9 πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας, σύμφωνα με τον ίδιον και ξεχωρίζει την Ερμούπολη και την 'Ανω Σύρο. Για την Ερμούπολη αναφέρει ότι πολλά όμορφα σπίτια κτίστηκαν τον 19ο αιώνα με προσόψεις σε παστέλ χρώματα, τονίζοντας ότι η αρχιτεκτονική είναι επηρεασμένη από το βενετσιάνικο παρελθόν της περιοχής και ότι η εμφάνιση της πόλης είναι πιο Αδριατική σε σχέση με άλλα χωριά και πόλεις των Κυκλάδων, πράγμα που την κάνει ξεχωριστή. Για την 'Ανω Σύρο λέει ότι είναι ένα ήσυχο μέρος χωρίς μεγάλες πλατείες, παρά μόνο στενά, ταβέρνες, καφετέριες και τοπική ζωή, περιγράφοντας την ως ένα υπέροχο μέρος για περιπλάνηση.

Στο γερμανικό Esquire, δημοσιεύεται άρθρο που γράφτηκε από την Irem Özkalgay, διαδικτυακό συντάκτη μόδας και lifestyle που της αρέσει και να ταξιδεύει. Αρχίζει περιγράφοντας τη Σύρο ως έναν εναλλακτικό προορισμό για όσους θέλουν να πάνε κάπου εκτός από Σαντορίνη και Μύκονο και να ξεφύγουν από το μαζικό τουρισμό και τις πολυσύχναστες παραλίες. Τονίζει ότι αυτό που κάνει την Σύρο ξεχωριστή είναι η αρχιτεκτονική της καθώς περιλαμβάνει νεοκλασικές βίλες χωρίς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. Λέει ότι οι χαμηλές τιμές διαμονής, οι ήσυχες παραλίες και η αυθεντική ατμόσφαιρα είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η οικονομία του νησιού βασίζεται στη ναυπηγική βιομηχανία, τη γεωργία και την παραγωγή γλυκών. Τέλος προτείνει κάποιες όμορφες παραλίες όπως το Κίνι, μέσα από την ενδοχώρα προς τον κόλπο Δελφίνι, τον Γαλησσά, που είναι η πιο δημοφιλής παραλία του νησιού, τον Αετό στα βορειοδυτικά, και τον 'Αγιο Νικόλαο στην Ερμούπολη.

Η Σύρος διατηρεί την πιο αυθεντική ουσία των Κυκλάδων και ότι ξεχωρίζει για τα μαγευτικά της τοπία και την πλούσια ιστορική της κληρονομιά. Αυτό αναγνωρίζει το ιταλικό Vivipress που περιγράφει το νησί με το χαρακτηριστικό: «Η παράδοση και ο νεωτερισμός συνδυάζονται αρμονικά, όπου η ιστορία συνυφαίνεται με τον πολιτιστικό δυναμισμό». Προτείνει μέρη όπως την παραλία Γριά Σπηλιά, που όπως λέει, περιβάλλεται από ένα καταπράσινο τοπίο «σαν να βρίσκεσαι σε όαση», την Ερμούπολη, που όπως αναφέρει, αντιπροσωπεύει την κομψότητα και την 'Ανω Σύρο, «που είναι η πιο αυθεντική και παραδοσιακή ψυχή του νησιού και προσφέρει μερικά από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα σε όλη την Ελλάδα». Σημειώνει επίσης ότι ενώ το νότιο τμήμα του νησιού είναι πιο πυκνοκατοικημένο και τουριστικό, το βόρειο τμήμα παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο, με άνυδρους λόφους, γραφικά μονοπάτια, απομονωμένους κόλπους και παραλίες προσβάσιμες μόνο με τα πόδια, περιγράφοντάς το ως το ιδανικό μέρος του νησιού για όσους αναζητούν ηρεμία, σιωπή και επαφή με τη φύση. Επίσης αναφέρει ότι το νησί φημίζεται για την πλούσια και γευστική του κουζίνα, που ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές ελληνικές σπεσιαλιτέ, καθώς διαθέτει ποικίλες επιρροές από τους πολλούς εισβολείς που πέρασαν από την Ερμούπολη ανά τους αιώνες, δίνοντας σε κάθε πιάτο έναν μοναδικό χαρακτήρα χάρη σε νόστιμους συνδυασμούς όπως χοιρινό με κυδώνι ή βραστό κρέας με καραμελωμένες ντομάτες, ενώ προτείνει ανεπιφύλακτα την πιο διάσημη σπεσιαλιτέ του νησιού: το λουκούμι. Τέλος, συνοψίζει ότι αυτό που κάνει τη Σύρο πραγματικά ξεχωριστή είναι οι άνθρωποι, καθώς επιδεικνύουν μια βαθιά προσήλωση στην κοινότητά τους, στις παραδόσεις τους και στην ιστορία τους και είναι εύκολο να νιώσεις σαν ευπρόσδεκτος επισκέπτης και όχι απλώς τουρίστας. Κλείνει λέγοντας ότι «όταν έρχεται η ώρα να φύγεις, συνειδητοποιείς ότι δεν φεύγεις απλώς από έναν προορισμό στις Κυκλάδες, αλλά από έναν τόπο που έχει καταφέρει να μπει στην καρδιά σου».

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Με αφορμή τα δημοσιεύματα των ξένων μέσων ενημέρωσης, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Γιάννης Βουτσίνος εξήρε το γεγονός της διεθνούς αναγνώρισης του νησιού που, όπως είπε, εντάσσεται στη γενικότερη εκστρατεία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, στο πλαίσιο της στρατηγικής προσέγγισης των αγορών που έχει εκπονηθεί και είναι σε φάση υλοποίησης. «Πολύ περισσότερο, που διαπιστώνουμε ότι η εικόνα του νησιού, έτσι όπως προβάλλεται, είναι αυτή που επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε» τόνισε.