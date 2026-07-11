Η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων, η επανεξέταση παλαιότερων στοιχείων και η συλλογή νέων δεδομένων έφεραν την υπόθεση ξανά στο προσκήνιο, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δικαστικών εξελίξεων.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Marfin, η υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα επιστρέφει στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Οι αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις, ενώ οι κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν την Τρίτη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η τραγωδία της 5ης Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και τεσσάρων μηνών έγκυος, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης, 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών. Οι τρεις άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο κτίριο και πέθαναν από ασφυξία μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε από εμπρηστική επίθεση.

Μιλώντας για την τραγωδία, η επιζήσασα της επίθεσης Μαρία Καραγιάννη τόνισε πως οι δράστες γνώριζαν ότι μέσα στο κτήριο βρίσκονταν εργαζόμενοι. «Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εγκληματίες, είχαν πλήρη επίγνωση ότι υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτήριο. Τους έβλεπαν και τους άκουγαν να φωνάζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Παρ’ όλα αυτά, προχώρησαν στις πράξεις τους, με αποτέλεσμα την απώλεια τριών ανθρώπων, του αγέννητου μωρού και τις ανεπανόρθωτες βλάβες που υπέστησαν οι επιζώντες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ανώνυμο email

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI αποτέλεσε την αφορμή για ανοίξει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης. Στο επίμαχο email, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, από την 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά και άλλα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική με αποτέλεσμα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εξέταση των στοιχείων κάτω από νέο πρίσμα .

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Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μπήκαν στο «μικροσκόπιο» τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές φέρονται να συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες.

Συγκρίνοντας το υλικό, οι διωκτικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις οι οποίοι εμφανίζονται σε άλλη δικογραφία, άσχετη με αυτή της Marfin, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αμφίεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με δράστες του εμπρησμού.

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Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου, τον Μάιο του 2010.

Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην υπόθεση εξετάζεται και η εμπλοκή τρίτου προσώπου, για το οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Το χρονικό της τραγωδίας που σημάδεψε τη χώρα

Η επίθεση στη Marfin σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης συγκέντρωσης στο κέντρο της Αθήνας, όταν ομάδα δραστών πέταξε βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, στις 5 Μαΐου του 2010..

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του κτιρίου. Η απώλεια των τριών ανθρώπων προκάλεσε σοκ στην ελληνική κοινωνία και αποτέλεσε μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές των κοινωνικών αναταραχών εκείνης της περιόδου.

Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που παρέμεναν ανοιχτά για χρόνια: ποιοι ευθύνονται για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.