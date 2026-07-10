Η Μαρία Καραγιάννη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο της Marfin, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Η Μαρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της τραγωδίας της Marfin, μίλησε στον ΣΚΑΪ μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση του εμπρησμού της τράπεζας στις 5 Μαΐου 2010. Η εικόνα της, μαυροντυμένης στο μπαλκόνι του φλεγόμενου κτιρίου να ζητά βοήθεια, είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Με αφορμή τη σύλληψη των δύο ανδρών που κατηγορούνται για την επίθεση, η επιζήσασα εργαζόμενη της Marfin αναφέρθηκε στα συναισθήματα που της προκάλεσαν οι νέες εξελίξεις, εκφράζοντας την ελπίδα ότι μπορεί να σηματοδοτούν το τέλος μιας μακράς και επώδυνης διαδρομής.

Όπως ανέφερε, η επιστροφή σε εκείνες τις στιγμές είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ξυπνά μνήμες από τον φόβο και τον τρόμο που έζησαν όσοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

«Από τον φόβο που ανακαλείται στη μνήμη μου, τον τρόμο για όσα ζήσαμε... μετά έρχεται ο θυμός», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν θα μπορούσε να μιλήσει στους ανθρώπους που κατηγορούνται για τον εμπρησμό, ούτε τι θα μπορούσε να τους πει. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι θεωρεί πως πρόκειται για άτομα που δεν υπολόγισαν την ανθρώπινη ζωή.

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«Μου είναι αδιανόητο να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να χαίρονται τη ζωή τους, και οι άλλοι να είναι νεκροί. Καταλάβατε;», ανέφερε, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι που επέζησαν ήταν επίσης δυνητικά θύματα και σώθηκαν λόγω συγκυριών.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες γνώριζαν ότι στο εσωτερικό της τράπεζας υπήρχαν εργαζόμενοι, καθώς, όπως περιέγραψε, οι υπάλληλοι φώναζαν προς την πλευρά τους «είμαστε άνθρωποι μέσα», ζητώντας τους να μην πετάξουν τις μολότοφ.

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Οι δραματικές ώρες στο κτίριο της Marfin

Η κα. Καραγιάννη θυμήθηκε τις δραματικές στιγμές που έζησε στο φλεγόμενο κτίριο, όπου για περίπου 40 λεπτά προσπαθούσε να αναπνεύσει μέσα στους καπνούς, πιστεύοντας ότι δεν θα τα καταφέρει.

«Και αυτό δεν το λέω έτσι, ούτε από μνήμης... Σαφώς δεν είχα ούτε μνήμη ούτε ψυχραιμία εκείνη την ώρα. Να θυμάμαι... Να σκέφτομαι τέτοια στοιχεία, αλλά αποκαλύφθηκε μετά στη δικογραφία. Εγώ είχα υπολογίσει ότι είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί είχα απελπιστεί πραγματικά, και έλεγα ότι δεν έχω άλλη ανάσα», ανέφερε.

Περιγράφοντας την εμπειρία του να μην γνωρίζει αν θα ζήσει την επόμενη στιγμή, μίλησε για τον φόβο ότι μπορεί να μην ξαναδεί τα παιδιά της ή να μην μπορέσει να επιστρέψει στην καθημερινότητά της.

«Είναι σαν να μπαίνει ένα δηλητήριο στο μυαλό σου και η απελπισία που προκαλεί είναι απερίγραπτη», σημείωσε.

Αναφερόμενη στους τρεις συναδέλφους της που έχασαν τη ζωή τους, την 32χρονη Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, τον 36χρονο Επαμεινώνδα Τσάκαλη και την 35χρονη Παρασκευή Ζούλια, τόνισε ότι ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται να αποδεχθεί τον τρόπο με τον οποίο χάθηκαν.

«Μέχρι σήμερα θυμάμαι τη φωνή της Αγγελικής»

«Δεν πίστευα φυσικά. Δηλαδή, δεν ήθελα ούτε στο χειρότερό μου εφιάλτη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι σήμερα θυμάται τη φωνή της Αγγελικής και τη χροιά της.

Η επιζήσασα της τραγωδίας μίλησε επίσης για τις ενοχές που τη συνόδευσαν μετά το περιστατικό, καθώς πολλές φορές αναρωτήθηκε γιατί εκείνη κατάφερε να σωθεί ενώ οι συνάδελφοί της δεν τα κατάφεραν.

«Ήθελα να πιστεύω ότι είχαν πάει σε κάποιο ραντεβού, ότι τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή δεν ήταν στο κτίριο. Δηλαδή, μου ήταν αδιανόητο να το πιστέψω μέχρι και εκείνο το βράδυ, παρότι έβλεπα στα δελτία ειδήσεων ότι οι άνθρωποί μας δεν είναι στη ζωή», ανέφερε.

Όπως είπε, οι πρώτοι μήνες μετά την τραγωδία ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι, καθώς ο φόβος και η ψυχολογική πίεση επηρέασαν έντονα την καθημερινότητά της. Όπως αποκάλυψε, για περίπου έναν μήνα δεν κατάφερε να βγει από το σπίτι της, καθώς αισθανόταν ότι κινδύνευε από οποιονδήποτε άνθρωπο γύρω της.

Η ίδια αναφέρθηκε και στις σκέψεις ενοχής που αντιμετώπισαν όσοι επέζησαν, καθώς πολλοί αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσαν να είχαν κάνει κάτι περισσότερο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους.

Η Μαρία Καραγιάννη ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που απεγκλωβίστηκε από το κτίριο της Marfin, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή

Για δικογραφία - φάρσα και προσπάθεια της κυβέρνησης να προωθήσει την προεκλογική καμπάνια της μίλησε από την πλευρά της η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων για τη Marfin, την ώρα που οι δύο 42χρονοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Μάλιστα θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στην 3η τακτική ανακρίτρια. Οι δύο συλληφθέντες, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Φορώντας χειροπέδες και αλεξίσφαιρα γιλέκα, oι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια από την οποία πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της ερχόμενης Τρίτης, αφού προηγουμένως μελετήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.

Ωστόσο, η δικηγόρος τους -και πριν δει την δικογραφία- δήλωσε σχετικά: «Ακόμη δεν έχω τη δικογραφία, αλλά από οτι γνωρίζω από τις δημοσιογραφικές διαρροές καταλαβαίνω ότι έχει γίνει μια επεξεργασία η οποία δεν αρμόζει σε μια σοβαρή δικογραφία. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχει μια ανάγκη για μια προώθηση της προεκλογικής καμπάνιας της κυβέρνησης με αυτά τα ευρήματα και είμαι σχεδόν βέβαιη με βάση αυτά που διαβάζω ότι η δικογραφία δεν έχει καν υπόσταση.

Μετά τον ανακριτή θα πάρουμε τη δικογραφία. Από αυτά που ακούω καταλαβαίνω ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία απλά θα καταρριφθεί».

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Το ανώνυμο email

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα ανώνυμο email στο ελληνικό FBI αποτέλεσε την αφορμή για ανοίξει και πάλι ο φάκελος της υπόθεσης. Στο επίμαχο email, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατονομάζονταν ως δράστες της φονικής επίθεσης τα πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, από την 3η τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αλλά και άλλα που φέρονται να ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική με αποτέλεσμα την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εξέταση των στοιχείων κάτω από νέο πρίσμα .

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας μπήκαν στο «μικροσκόπιο» τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Οι αρχές φέρονται να συνδύασαν στοιχεία και πληροφορίες αναζητώντας ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες δικογραφίες.

Συγκρίνοντας το υλικό, οι διωκτικές αρχές φέρονται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τρεις οι οποίοι εμφανίζονται σε άλλη δικογραφία, άσχετη με αυτή της Marfin, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως αμφίεση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με δράστες του εμπρησμού.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τις σημερινές συλληψεις για την τραγωδία στη Marfin μια εξέλιξη που δημιουργεί «ελπίδα δικαίωσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους», οι οποίες επί χρόνια περιμένουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «Είναι μια ελπίδα πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες των θυμάτων, που επί χρόνια περιμένουν δικαίωση, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους απαιτεί να μην υπάρξει καμία σκιά ατιμωρησίας.

Σε μια δημοκρατική πολιτεία, κάθε εγκληματική πράξη και κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας οφείλει να διερευνάται σε βάθος και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η εμπέδωση μιας δημοκρατίας που απορρίπτει τη βία από όπου κι αν προέρχεται αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djv1yrgwnqj5?integrationId=40599y14juihe6ly}