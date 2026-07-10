Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στις μουσικές πίστες μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιουλίου, επέστρεψε στις μουσικές πίστες σχεδόν έναν χρόνο μετά από τον σοβαρό τραυματισμό που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή.

Το Πάσχα του 2025, ο κλαρινίστας τραυματίστηκε από κροτίδα σε πανηγύρι ακρωτηριάζοντας τα δύο του δάχτυλα και χάνοντας ένα σοβαρό ποσοστό από την όραση του δεξιού του ματιού.

Από εκείνη την ημέρα ο μουσικός υποβλήθηκε σε επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να αποκατασταθούν οι τραυματισμοί του.

Σκοπός του ήταν να ξανά παίξει κλαρίνο με την ίδια δεινότητα που το έκανε και πριν.

Σήμερα, λίγη ώρα πριν ανέβει στη σκηνή στην Αθήνα, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, μέσω του οποίου θέλησε να εκφράσει την συγκίνηση, τη χαρά και την ευγνωμοσύνη του προς το κοινό που τον έχει στηρίξει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως ανέφερε, η συναυλία του είναι sold out, γεγονός που του προκάλεσε ιδιαίτερη συγκίνηση:

«Sold out 3.500 χιλιάδες άτομα. Κάποιες βραδιές, δεν είναι απλώς εμφανίσεις, είναι στιγμές που μένουν χαραγμένες για μία ζωή. Το να βλέπω ότι 3.500 άνθρωποι γέμισαν αυτό τον χώρο πριν ακόμα ακουστεί κάποια νότα… Με συγχωρείτε που είμαι συγκινημένος. Είναι κάτι που με συγκινεί βαθιά. Δεν το θεωρώ δεδομένο, ούτε μία στιγμή. Σήμερα νιώθω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη! Σας ευχαριστώ γιατί με την παρουσία σας δίνετε αξία σε κάθε νότα, κάθε ανάσα, σε κάθε στιγμή... Σας αγαπώ».

{https://www.instagram.com/p/Danq5qxssOZ/?hl=el}