«Άγγιξε» ξανά το πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους ο Τεντόγλου στο Μονακό.

Απόλυτος κυρίαρχος ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League στο Μονακό, όπου με άλμα στα 8,61 μ. έγινε ο κορυφαίος φέτος στον κόσμο, πέτυχε ρεκόρ μίτινγκ και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του.

Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους έφτασε ξανά… βασανιστικά κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ του μήκους, που κατέχει ο Λούης Τσάτουμας με 8,66 μ. από το 2007, αλλά χωρίς να το ξεπεράσει. Παρόλα αυτά, έστειλε «μηνύματα» στους αντιπάλους του, δείχνοντας την εξαιρετική φόρμα που διανύει, καθώς το 8,61 μ. αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, πίσω από το ατομικό του ρεκόρ, που είναι 8,65 μ. από το 2024. Επίσης, αυτός είναι ο τρίτος αγώνας που φτάνει στα 8,60 μ.- ή πιο μακριά- αφού ακριβώς τόσο είχε πετύχει το 2021.

Ο Τεντόγλου βελτίωσε δύο φορές την κορυφαία επίδοση στον κόσμο

Από την αρχή του αγώνα ο Μίλτος Τεντόγλου φρόντισε να δείξει τις διαθέσεις του, αφού το πρώτο του άλμα, στα 8,48 μ., τον έβαλε στην πρώτη θέση, στην οποία ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι έμεινε έως το τέλος.

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Με τη δεύτερη προσπάθεια βελτίωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, όταν προσγειώθηκε στα 8,52 μέτρα.

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Ακολούθησε άλμα στα 8,34 μ., άκυρη προσπάθεια, 8,49 μ. και στην έκτη προσπάθεια ξεπέρασε ξανά την κορυφαία φετινή επίδοση, φτάνοντας στα 8,61 μέτρα. Σημειώνεται πως ο 28χρονος πήγε στο Μονακό έχοντας «στα πόδια» του το 8,49 μ. που πέτυχε στη Λεμεσό ως το καλύτερο άλμα του στη φετινή επίδοση του ανοιχτού στίβου.

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Δεύτερος στο μήκος ήταν ο Γουέιν Πίνοκ, με άλμα στα 8,39 μ., ένα εκατοστό πιο μακριά από την καλύτερη επίδοση του Χόρχε Οντελίν, ο οποίος πήρε την τρίτη θέση.

Τρίτη η Τζένγκο στο Μονακό

Στο Diamond League του Μονακό αγωνίστηκε και η Ελίνα Τζένγκο, η οποία πήρε την τρίτη θέση στον ακοντισμό. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε καλύτερη βολή στα 58,20 μ. και ήταν πίσω από την Κινέζα Ζίγι Γιαν (68,75 μ.) και τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος (63,18 μ.).

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