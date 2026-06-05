Καταγγέλλουν λάθος που κόστισε στον Τεντόγλου τη νίκη και 14.000 δολάρια - «Δεν ήταν 8,24 μ. και σίγουρα ήταν παραπάνω από 8,26 μέτρα», δήλωσε ο Πομάσκι για το έκτο άλμα.

Αμέσως μετά το τελευταίο άλμα του στο Diamond League της Ρώμης, ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν εμφανώς εκνευρισμένος. Δεν τα είχε με τον εαυτό του, όπως κάποιες φορές όταν δεν του αρέσει το άλμα του. Διαμαρτυρόταν για αυτό που είχε δει στο σκάμμα. Ένα λάθος ανεπίτρεπτο σε αυτό το επίπεδο αγώνων, όπως τόνισε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι μιλώντας στο Dnews.

Στην έκτη του προσπάθεια, ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης έφτασε στα 8,24 μ., βελτιώνοντας την επίδοση του και παρέμενε, εκείνη τη στιγμή, πρώτος. Αυτό για το οποίο διαμαρτυρόταν ήταν πως η άμμος δεν ήταν στρωμένη σωστά πριν από την προσπάθειά του, με συνέπεια, όπως έδειχνε, να μη μετρηθεί σωστά το άλμα του. Είναι χαρακτηριστικό πως αμέσως μόλις σηκώθηκε και κοίταξε το σκάμμα, πριν μετρηθεί το άλμα του, ο Τεντόγλου αντέδρασε, δείχνοντας το λάθος. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ έκλεισε τον αγώνα του με 8,26 μ., περνώντας κατά δύο εκατοστά τον Μίλτο Τεντόγλου, για να πάρει τη νίκη και να αφήσει δεύτερο τον Έλληνα πρωταθλητή.

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Μερικές ώρες μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Μίλτος Τεντόγλου εξέφρασε την οργή του στο Instagram. Ο 28χρονος ανάρτησε τρία story, με «καρέ» από το σκάμμα στο τελευταίο άλμα του και έγραψε, απευθυνόμενος στους διοργανωτές των Diamond League. «Τι κάνουμε εδώ αδελφέ, τι μπάχαλο. Μην κάνετε οριζόντια άλματα αν δεν μπορείτε καν να έχετε στρωμένη την άμμο και να μετρήσετε σωστά».

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Επιπλέον, σύμφωνα με το Jumpers World, ο Τεντόγλου τους δήλωσε πως πιστεύει ότι το άλμα του ήταν μεγαλύτερο από 8,24 μέτρα.

{https://x.com/jumpers_world/status/2062883638547743016}

Πομάσκι: Ανεπίτρεπτο να συμβαίνουν αυτά σε τέτοιο επίπεδο

Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για αυτό το περιστατικό, μιλώντας στο Dnews και υπογράμμισε ότι είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται τέτοια λάθη σε αυτό το επίπεδο αγώνων, καθώς επρόκειτο για ένα Diamond League, δηλαδή την κορυφαία σειρά μίτινγκ της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου.

«Δεν ήταν στρωμένο το σκάμμα. Είχαν κάνει λάθος», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός των μεταλλίων, που παραδέχθηκε ότι είναι εκνευρισμένος. «Είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε αυτό το επίπεδο των αγώνων», υπογράμμισε. «Σε αυτούς τους αγώνες όλα πρέπει να είναι σωστά. Είναι σαν Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρέπει οι συνθήκες να είναι οι καλύτερες», συμπλήρωσε. «Σηκωθήκαμε και φύγαμε, δεν θα το σκαλίσουμε άλλο», πρόσθεσε, απαντώντας σε ερώτηση για την αντίδρασή τους.

Το λάθος των 14.000 δολαρίων

Ο Γιώργος Πομάσκι δεν θέλησε να μιλήσει με αριθμούς, όταν ρωτήθηκε πόσο εκτιμά ότι ήταν πραγματικά το τελευταίο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου. Αλλά απάντησε με νόημα: «Δεν ήταν 8,24 μ. και σίγουρα ήταν παραπάνω από 8,26 μέτρα».

Πιο απλά, στοίχισε στον Μίλτο Τεντόγλου την πρώτη θέση, αλλά και 14.000 δολάρια. Τα αγωνίσματα στα Diamond League χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Diamond και Diamond+. Στην περίπτωση του μίτινγκ της Ρώμης, το μήκος ανδρών ήταν στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή το χρηματικό έπαθλο για την πρώτη θέση ήταν 20.000 δολάρια και για τη δεύτερη 6.000.

«Τα χρήματα είναι δευτερεύον θέμα», είπε ο Γιώργος Πομάσκι, αλλά σημείωσε πως η διαφορά είναι διόλου ευκαταφρόνητη, ενώ πρόσθεσε πως είναι ένα ζήτημα με πολλές προεκτάσεις. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μια λάθος μέτρηση επίδοσης επηρεάζει τη βαθμολογία των αθλητών στα Diamond League, το παγκόσμιο ranking, αλλά ακόμα και την ψυχολογία κάποιου που νιώθει ότι έχει στα «πόδια» του μια μεγάλη επίδοση- ή θεωρεί ότι την έχει βγάλει- αλλά δεν «έγραψε» επίσημα.

Πάντως, το δίδυμο αφήνει πλέον πίσω του αυτό το περιστατικό και στρέφει το βλέμμα στον επόμενο αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος θα συνεχίσει στα «Δρόμεια», στη Βάρη, στις 13 Ιουνίου.