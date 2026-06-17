Ο Lil Nas X αποκάλυψε με βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram την κατάσταση της υγείας του τους τελευταίους μήνες.

O Lil Nas X μίλησε ανοιχτά για τα θέματα ψυχικής υγείας και τη διπολική διαταραχή, με την οποία έχει διαγνωσθεί.

Ο ράπερ σε βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram εξήγησε στους φανς του την κατάσταση της υγείας του τους τελευταίους μήνες, από την σύλληψή του στο Λος Άντζελες τον περασμένο Αύγουστο.

«Όταν διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή, ένιωσα σαν να το ήξερα τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ επειδή δεν ήθελα να παίρνω φάρμακα και να έχω διαφορετική άποψη για μένα», είπε στο βίντεο ο Lil Nas X και συνέχισε «Είμαι ήδη μαύρος και ομοφυλόφιλος, Θεέ μου. Έλα τώρα, μαύρος, ομοφυλόφιλος και διπολικός; Ζω τη ζωή μου με ακραία σκληρό τρόπο. Σοβαρά, τα πάω πολύ καλύτερα, νιώθω καλύτερα. Δημιουργώ ελεύθερα και υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου και μυρίζω τα τριαντάφυλλα. Κάνω μουσική εδώ και επτά χρόνια. Μιλώντας για μουσική, θέλω να σας ενημερώσω ότι έρχεται νέα μουσική. Δεν έχω ασχοληθεί πλήρως ακόμα, αλλά είμαι ενθουσιασμένος που θα το κάνω» λέει στο βίντεο ιδιαίτερα ήρεμος και χαμογελαστός.

Ο ίδιος είπε πως για μερικούς μήνες υποβλήθηκε σε θεραπεία σε κέντρο αποτοξίνωσης. «Από τότε επέστρεψα στο σπίτι, είτε στην Ατλάντα με την οικογένειά μου, είτε στο Λος Άντζελες με τον εαυτό μου και φίλους ή οπουδήποτε αλλού και προσπαθώντας να προσγειωθώ και να βγω από το μυαλό μου. ...Έχω τώρα έναν θεραπευτή και έναν ψυχίατρο, κάτι που ήταν πραγματικά χρήσιμο».

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Ο Lil Nas X μετά τη σύλληψή του στις 21 Αυγούστου, δήλωσε αθώος για τέσσερα κακουργήματα. Συνελήφθη όταν εθεάθη να περιπλανιέται στη Λεωφόρο Ventura στο Λος Άντζελες με τα εσώρουχά του και τις καουμπόικες μπότες του. Τον Απρίλιο, δικαστής δήλωσε ότι οι κατηγορίες θα αποσυρθούν εάν συμμορφωθεί και ακολουθήσει ένα θεραπευτικό πλάνο και υπακούσει σε όλους τους νόμους για τα επόμενα δύο χρόνια.

Με ένα πλατύ χαμόγελο, ο Lil Nas X δήλωσε επίσης «ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω αυτό το ταξίδι μαζί σας, αυτό το επόμενο κεφάλαιο... Έχουμε περάσει τόσα πολλά μαζί. Σας ευχαριστώ παιδιά που με προσγειώνετε και σας αγαπώ. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω να προσπαθώ να σας κάνω περήφανους και να κάνω τον εαυτό μου περήφανο. Πάμε, Dreamboy».