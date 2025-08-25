Lil Nas X: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψή του - 75.000 η εγγύηση για τον ράπερ

Αθώος δήλωσε ο ράπερ για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ενώπιον δικαστηρίου εμφανίστηκε ο Lil Nas X, μετά τη σύλληψή του για επίθεση σε αστυνομικούς που κλήθηκαν επειδή ο ράπερ κυκλοφορούσε με το εσώρουχο σε δρόμο του Λος Άντζελες.

Ο 26χρονος δήλωσε αθώος για τα τέσσερα κακουργήματα που αντιμετωπίζει. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικούς που προκάλεσε τραυματισμό και μία για αντίσταση κατά της αρχής.

Δικαστής του Λος Άντζελες όρισε την εγγύηση στα 75.000 δολάρια και απαίτησε ο τραγουδιστής να πηγαίνει σε συναντήσεις των Narcotics Anonymous. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Lil Nas X είχε κάνει χρήση ναρκωτικών όταν συνελήφθη.

Ωστόσο, η δικηγόρος του Κρίστι Ο’ Κόνορ, δήλωσε πως ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δεν κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικών και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «παρέκκλιση».

Με βάση τη νομοθεσία, αν κριθεί ένοχος ο ράπερ είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών και πρόστιμο 10.000 δολαρίων, για κάθε μία από τις κατηγορίες.

Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία ότι ένας άνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στον δρόμο. Αστυνομικοί βρήκαν τον Lil Nas X με το εσώρουχο και ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Βίντεο που τράβηξε περαστικός και το δημοσίευσε το TMZ έδειχνε τον τραγουδιστή να ποζάρει, να κάνει πασαρέλα και να μιλά συνέχεια για κάποιο πάρτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος όρμησε προς τους ένστολους όταν πήγαν εκεί. Αφού τον συνέλαβαν, αρχικά τον πήγαν στο νοσοκομείο λόγω υποψιών ότι ήταν υπό την επήρεια ουσιών και από εκεί στη φυλακή.

Φωτογραφίες: AP, Πηγή: Reuters, TMZ