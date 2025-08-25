Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Lil Nas X: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψή του - 75.000 η εγγύηση για τον ράπερ

Lil Nas X: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά τη σύλληψή του - 75.000 η εγγύηση για τον ράπερ Φωτογραφία: Frederic J Brown/Pool Photo via AP
Αθώος δήλωσε ο ράπερ για τις τέσσερις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ενώπιον δικαστηρίου εμφανίστηκε ο Lil Nas X, μετά τη σύλληψή του για επίθεση σε αστυνομικούς που κλήθηκαν επειδή ο ράπερ κυκλοφορούσε με το εσώρουχο σε δρόμο του Λος Άντζελες.

Ο 26χρονος δήλωσε αθώος για τα τέσσερα κακουργήματα που αντιμετωπίζει. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν τρεις κατηγορίες για επίθεση σε αστυνομικούς που προκάλεσε τραυματισμό και μία για αντίσταση κατά της αρχής.

Δικαστής του Λος Άντζελες όρισε την εγγύηση στα 75.000 δολάρια και απαίτησε ο τραγουδιστής να πηγαίνει σε συναντήσεις των Narcotics Anonymous. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Lil Nas X είχε κάνει χρήση ναρκωτικών όταν συνελήφθη.

Ωστόσο, η δικηγόρος του Κρίστι Ο’ Κόνορ, δήλωσε πως ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δεν κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικών και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «παρέκκλιση».

Lil_Nas_X11_c6886.jpg

Με βάση τη νομοθεσία, αν κριθεί ένοχος ο ράπερ είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως τριών ετών και πρόστιμο 10.000 δολαρίων, για κάθε μία από τις κατηγορίες.

Τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης πολίτες ενημέρωσαν την αστυνομία ότι ένας άνδρας κυκλοφορούσε χωρίς ρούχα στον δρόμο. Αστυνομικοί βρήκαν τον Lil Nas X με το εσώρουχο και ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες. Βίντεο που τράβηξε περαστικός και το δημοσίευσε το TMZ έδειχνε τον τραγουδιστή να ποζάρει, να κάνει πασαρέλα και να μιλά συνέχεια για κάποιο πάρτι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος όρμησε προς τους ένστολους όταν πήγαν εκεί. Αφού τον συνέλαβαν, αρχικά τον πήγαν στο νοσοκομείο λόγω υποψιών ότι ήταν υπό την επήρεια ουσιών και από εκεί στη φυλακή.

Lil_Nas_X12_f43ec.jpg

Φωτογραφίες: AP, Πηγή: Reuters, TMZ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Lil Nas X: Κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς - Όταν συνέλαβαν τον ράπερ, στον δρόμο με το εσώρουχο

Lil Nas X: Κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς - Όταν συνέλαβαν τον ράπερ, στον δρόμο με το εσώρουχο

Life
Στη φυλακή οι 5 Τούρκοι - Όσα υποστήριξαν

Στη φυλακή οι 5 Τούρκοι - Όσα υποστήριξαν

Ελλάδα
Φωτιές Εύβοια: Έξι έφηβοι κάτω των 15 ετών «πίσω» από εμπρησμούς στην Αμάρυνθο

Φωτιές Εύβοια: Έξι έφηβοι κάτω των 15 ετών «πίσω» από εμπρησμούς στην Αμάρυνθο

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για φωτιά στους πρόποδες του Χορτιάτη - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για φωτιά στους πρόποδες του Χορτιάτη - Προκλήθηκε από μελισσοκομικές εργασίες

Ελλάδα

NETWORK

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

Τα 5 ροφήματα που θα ανανεώσουν το δέρμα σας, σύμφωνα με τους δερματολόγους

healthstat.gr
Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

Συνταγή: Smoothie με φυστικοβούτυρο, μπανάνα και λιναρόσπορο για ενέργεια και ευεξία

healthstat.gr
Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

Μέχρι πόσες φορές το χρόνο μπορείτε να βάφετε τα μαλλιά σας για να μη θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr