Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα η ΑΕΚ πήρε τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχοντας σε φανταστική μέρα τον Λούκα Γιόβιτς που σημείωσε χατ-τρικ κρίνοντας το αθηναϊκό ντέρμπι.

Το πρώτο δεκάλεπτο του ντέρμπι ήταν μοιρασμένο, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας και τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να κλέψει και να βγει στο ανοικτό γήπεδο, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα στην πρώτη τους ουσιαστικά απειλή στην αναμέτρηση, όταν μετά από κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ ο Ρότα έβγαλε την σέντρα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και ο Γιόβιτς με το κεφάλι δεν λάθεψε και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του με 1-0 στο 16ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός μετά το τέρμα που δέχθηκε ανέβασε τις γραμμές του για να βρει το γκολ τις ισοφάρισης. Και στο 28′ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Τετέ από τον Πήλιο, την εκτέλεση ανέλαβε ο Σφιντέρσκι αλλά ο Στρακόσα έπεσε στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει και έχασε ευκαιρία στο 36ο λεπτό για την ισοφάριση μετά από σέντρα του Τσιριβέγια και κεφαλιά του Πάλμερ Μπράουν στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ, αλλά η προσπάθεια του Αμερικανού πέρασε άουτ. Η ΑΕΚ όμως ήταν αυτή που σε μια ανύποπτη φάση πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων όταν έκλεψε μετά από λάθος του Γεντβάι, ο Μάνταλος πάσαρε την κατάλληλη στιγμή στον Γιόβιτς και ο Τουμπά τον ανέτρεψε μέσα στην περιοχή.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Σέρβος επιθετικός που δεν λάθεψε και με πανένκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι κάνοντας το 2-0, που ήταν και το σκορ που οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Παναθηναϊκός πήρε την μπάλα περισσότερο στα πόδια του και προσπαθούσε από τα πλάγια να βρει ρήγματα στην άμυνα της ΑΕΚ, η οποία με την μεριά της επιχειρούσε να τον ρυθμό του αγώνα. Στο 64ο λεπτό το δύσκολο έργο του Παναθηναϊκού έγινε ακόμα δυσκολότερο, με τον Τουμπά να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ πάνω στον Γκατσίνοβιτς.

Οι «πράσινοι» όμως βρήκαν τον τρόπο να ισοφαρίσουν στο 71ο λεπτό, με τον Ζαρουρί να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά και να βγάζει μια σέντρα ο Τετέ πήρε την κεφαλιά ο Στρακόσα γλίστρησε, και οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο ματς μειώνοντας σε 1-2. Αυτό το γκολ έδωσε πνοή στους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ αλλά και στο γήπεδο και στο 77′ το «τριφύλλι» έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση με τον Κότσιρα να κάνει την σέντρα στο ύψος του πέναλτι προς τον Τσέριν αλλά το πλασέ του Σλοβένου πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 85ο λεπτό επανήλθαν οι αριθμητικές ισορροπίες της αναμέτρησης με τον Μαρίν να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν άμεσα τον παίκτη παραπάνω, αφού στο 90′ Τζούρισιτς με σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Στρακόσα και έκανε το 2-2. Η ΑΕΚ όμως εκεί που όλα έδειχναν πως είχαν γύρει υπέρ του Παναθηναϊκού ανέκτησε το προβάδισμα. Ο Κοϊτά ανατράπηκε από τον Ντραγκόφσκι, ο Γιόβιτς ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 3-2.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης (76′ Κότσιρας), Μπακασέτας (63′ Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (63′ Πάντοβιτς)

(Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Γεντβάι, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Σιώπης (76′ Κότσιρας), Μπακασέτας (63′ Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (63′ Πάντοβιτς) ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (45′ Πενράις), Ζοάο Μάριο, Πίνεδα, Μάνταλος (45′ Μαρίν), Γκατσίνοβιτς, , Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς

