Την Κυριακή (30/11), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στις 21:00 για την 12η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη εντός έδρας νίκη του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας 2-1 της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, αλλά πλέον η προσοχή στρέφεται στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Το πρωί της Παρασκευής οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψαν στις προπονήσεις δυναμικά για το κυριακάτικο ντέρμπι. Συγκεκριμένα, ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, στις 21:00

Σε ό,τι έχει να κάνει με το μέτωπο των τραυματιών, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Λαφόν.

Τέλος, ο Τσιριβέγια, ο οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet

Με το ηθικό της στα ύψη έρχεται και η ΑΕΚ, μετά το εντυπωσιακό «διπλό» στην Φλωρεντία για το Κόνφερενς Λιγκ.

Ειδικότερα, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε:

«Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή ψυχολογία και αυτό αποτυπώνεται στο χορτάρι. Οι παίκτες είναι έτοιμοι να θυσιαστούν, είναι πολεμιστές. Πρέπει να συνεχίσουμε να πολεμούμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι η πρώτη νίκη της ΑΕΚ επί ιταλικού εδάφους, αλλά και οι τρεις βαθμοί για την πρόκριση. Το μυαλό μας στρέφεται στον Παναθηναϊκό».

Η απουσία του Ζίνι αφαιρεί ένα σημαντικό επιθετικό «όπλο από τα χέρια του Νίκολιτς καθώς την ίδια στιγμή είναι έξω και ο Πιερό.

Πάντως στο ντέρμπι της Λεωφόρου θα επανέλθουν για την ΑΕΚ οι Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα.

Επίσης, αναμένεται να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα ο Μάνταλος, όπως και οι άλλοι δυο κεντρικοί χαφ της «Ένωσης», Μαρίν και Πινέδα.

Tέλος ο Νίκολιτς αποφάσισε ο Πινέδα να εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο ματς με τον ΟΦΗ στην «Opap Arena» στις 21 Δεκεμβρίου.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 21:00 από την Cosmote Sport 1 HD.