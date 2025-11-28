Χωρίς οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων του Πανιωνίου ο αγώνας στο Άργος

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Πανιωνίου για τον αγώνα με τον Παναργειακό.Η απαγόρευση αφορά την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Super League 2, για την αγωνιστική περίοδο 2025–2026, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Άργους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω της μειωμένης χωρητικότητας του γηπέδου για φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας, αλλά και για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης. Η Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να συμμορφωθούν με την απόφαση, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή του αγώνα.