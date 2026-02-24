Το σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστεί στις 15 Απριλίου.

Νομοσχέδιο σχετικά με τη μόνιμη απαγόρευση ρωσικού πετρελαίου στις 15 Απριλίου σκοπεύει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το Reuters, το νομοσχέδιο πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση τρεις μέρες μετά τις εκλογές στην Ουγγαρία, με Ευρωπαίους αξιωματούχους να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν η απαγόρευση εισαγωγής πετραλαίου να αποτελέσει παράγοντα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει επιβάλει κυρώσεις στις δια θαλάσσης εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, επιδιώκοντας να εντάξει στην νομοθεσία την καθολική απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου που θα παραμείνουν σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση άρσης των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας μετά από τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς την Ουγγαρία και την Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχουν διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν ρωσικό drone έπληξε τον αγωγό στην δυτική Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία επιρρίπτουν στο Κίεβο την ευθύνη για την διακοπή.

{https://x.com/TheReclamare/status/2026142888388624569}

Ενάντια στο νομοσχέδιο η Ουγγαρία

Η κυβέρνηση Όρμπαν είναι από τις λίγες χώρες της Ευρώπης που διατηρούν σχέσεις με τη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη άσκησε βέτο στο 20ό ευρωπαϊκό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο λόγω της διαμάχης για τον αγωγό Druzhba.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αναμένεται ότι θα παρακάμψει τυχόν βέτο της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας σχετικά με την καθολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου μέσω νόμου που μπορεί να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία από τα κράτη μέλη.

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, η Ευρωπαϊκή Ενωση εισήγαγε μόλις το 1% του πετρελαίου της από την Ρωσία, κυρίως λόγω των κυρώσεων στις δια θαλάσσης εισαγωγές.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Ενωση έδωσε την τελική έγκριση στο σχέδιο καθολικής απαγόρευσης της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027 ανοίγοντας τον δρόμο για την μετατροπή του σχεδίου σε νόμο.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν δεσμευθεί να προσφύγουν δικαστικά κατά του νόμου.