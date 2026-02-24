Ο Πούτιν διέταξε την FSB να ενισχύσει την προστασία υποδομών και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε τους εχθρούς της Ρωσίας ότι θα το μετανιώσουν αν φτάσουν στα άκρα και παράλληλα έδωσε εντολή στην FSB να ενισχύσει την προστασία των υποδομών ενέργειας και μεταφορών, έπειτα από επιθέσεις που σύμφωνα με τον ίδιο έγιναν με τη βοήθεια των δυτικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι εχθροί της Ρωσίας θα το μετανιώσουν αν πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα, τόνισε ο Πούτιν, μιλώντας στην ετήσια συνάντησή του με αξιωματούχους της FSB ανήμερα της συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν κατάφεραν να πετύχουν μια στρατηγική ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης, οπότε ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει βομβαρδισμό πόλεων, σαμποτάζ υποδομών και απόπειρες δολοφονίας αξιωματούχων της κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, οτιδήποτε. Θα φτάσουν στα άκρα και τότε θα το μετανιώσουν», προειδοποίησε.

Ακόμα, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι σαμποτάρει τη διαδικασία για ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες να υπονομευτεί αυτή η διαδικασία», τόνισε.

Εξάλλου, ανέφερε ότι θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο οι ρωσικοί αγωγοί κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Πούτιν έδωσε εντολή «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία υποδομών ενέργειας και μεταφορών και χώρων δημόσιας συνάθροισης, να παρέχεται η μέγιστη κάλυψη για κρίσιμης σημασίας υποδομές και- αν χρειάζεται- να υιοθετηθούν επιπλέον μέτρα ασφαλείας».

Παράλληλα, έδωσε εντολή να ενισχυθεί η προστασία αξιωματούχων των ενόπλων δυνάμεων, κάνοντας λόγο για αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία.

Προειδοποίηση για τους κινδύνους μιας σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε για τους κινδύνους που ενέχει μια σύγκρουση μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων, βάλλοντας κατά του Παρισιού και του Λονδίνου.

Αφορμή αποτέλεσε έκθεση της SVR, στην οποία η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι ετοιμάζονται να εξοπλίσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα.

«Πρέπει να είναι σαφές σε όσους εμπλέκονται σε τέτοιες απερίσκεπτες ενέργειες και στη διεθνή κοινότητα συνολικά» ότι αυτό είναι «κατηγορηματικά απαράδεκτο και βήμα εξαιρετικής κλιμάκωσης, με κίνδυνο υπονόμευσης του διεθνούς νομικού καθεστώτος κατά της διάδοσης πυρηνικών όπλων», υπογράμμισε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Υποστήριξε πως υπάρχουν «άφθονες αποδείξεις» για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Κιέβου και τόνισε πως η θέση της ρωσίας σε αυτό το ζήτημα είναι ακλόνητη και κατηγορηματική. «Επανειλημμένα έχουμε δηλώσει ότι είναι απαράδεκτη όποια προσπάθεια αναθεώρησης του μη πυρηνικού καθεστώτος της Ουκρανίας, όπως και η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το καθεστώς του Κιέβου», συμπλήρωσε.

Η Μόσχα, συνέχισε η Ζαχάροβα, θα εκλάβει ως «προσπάθεια δημιουργίας μίας ευθείας, κρίσιμης απειλής στην ασφάλεια της χώρας μας» όποια βήματα προς την κατεύθυνση να αποκτήσει το Κίεβο στρατιωτικές πυρηνικές δυνατότητες. «Και αυτό αναπόφευκτα θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση», πρόσθεσε.

«Προειδοποιούμε ξανά για τους κινδύνους άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις δυνητικά σοβαρές συνέπειές της». Έκανε λόγο για «επικίνδυνα σχέδια» του Λονδίνου και του Παρισιού και κάλεσε την ηγεσία των αρμόδιων διεθνών οργανισμών «να συνετίσουν τις βρετανικές και γαλλικές αρχές», οι οποίες «έχουν ξεπεράσει τα όρια της αντιρωσικής φρενίτιδάς τους».

Οι συνέπειες «αυτής της απερίσκεπτης πορείας απειλούν πολύ περισσότερα από την ασφάλεια της Ρωσίας», κατέληξε η Ζαχάροβα.

Με πληροφορίες από Reuters, Skynews, Guardian