Κίνδυνος διαταραχής των αποστολών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ.

Μετά την άνοδο 4% την Τετάρτη, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά ακόμη 1,6% στις ευρωπαϊκές συναλλαγές νωρίς την Πέμπτη, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 71,50 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν.

Το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent Crude, κατέγραφε άνοδο 1,71% στα 71,55 δολάρια στις πρωινές συναλλαγές στην Ευρώπη, καθώς οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν φαίνεται να μην σημειώνουν πρόοδο, ενώ οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στον Περσικό Κόλπο.

Το αμερικανικό σημείο αναφοράς, το WTI Crude, ενισχύθηκε επίσης στα 66,37 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 1,83% μέσα στην ημέρα, μετά την αύξηση 4% στο κλείσιμο της Τετάρτης.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει το Ιράν ότι θα ήταν «πολύ σοφό να συνάψει συμφωνία», καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες και οι διαπραγματεύσεις.

Την Τετάρτη, το Axios μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ πλησιάζουν περισσότερο σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Μια επίθεση κατού του Ιράν δεν θα έμοιαζε σε τίποτα με την ταχεία επιχείρηση στη Βενεζουέλα και μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλέστηκε πηγές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για πιθανή στρατιωτική επέμβαση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις μεταξύ κορυφαίων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ και οι οποίες μίλησαν στο CBS News. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει εξετάσει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός πλήγματος που θα μπορούσε να διαταχθεί ακόμη και από μεθαύριο, Σάββατο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

«Για τις αγορές πετρελαίου, η ανησυχία είναι τι θα σήμαινε μια τέτοια ενέργεια όχι μόνο για την ιρανική προσφορά πετρελαίου, αλλά και για τις ευρύτερες ροές στον Περσικό Κόλπο, δεδομένου του κινδύνου διαταραχής των αποστολών από τα Στενά του Ορμούζ», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές της ING, Warren Patterson και Ewa Manthey, σε σημείωμα την Πέμπτη.

Επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα, καμία πρόοδος δεν σημειώθηκε και στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, γεγονός που ώθησε τις τιμές του πετρελαίου ακόμη υψηλότερα.

Με πληροφορίες από OilPrice.com