Συνάντηση με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios, είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Michael Kratsios (πλήρες όνομα Μιχαήλ Ιωάννης Κοτσακάς Κράτσιος), είναι Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας και στέλεχος των κυβερνήσεων Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και για τις ευρύτερες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΗΠΑ σε ζητήματα τεχνολογικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης και στις κοινωνικές της επιπτώσεις, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων τέθηκε και η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τη μετατροπή της περιοχής σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας.

Κεντρικό στοιχείο του επενδυτικού αυτού σχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη νέου data center στην έκταση του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου, για το οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες μελέτες και η διαδικασία αδειοδοτικής ωρίμανσης.

Στο συγκεκριμένο έργο αναφέρθηκε και πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο του World Economic Forum Annual Meeting 2026 στο Νταβός, σε κλειστή συνάντηση της πρωτοβουλίας «Από τον άνθρακα στην καθαρή ενέργεια», παρουσιάζοντας τη στρατηγική της επιχείρησης για την ενεργειακή μετάβαση και τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου.

«Το πλάνο μας για τη Δυτική Μακεδονία είναι μια δήλωση μετασχηματισμού. Μετατρέπουμε την παρακαταθήκη του άνθρακα σε μια πλατφόρμα για καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και μακροπρόθεσμη περιφερειακή ανάπτυξη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, η κατασκευή του data center μπορεί να ξεκινήσει άμεσα μετά την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν. Το έργο, ισχύος 300 MW, εκτιμάται ότι θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και αναμένεται να μεταβάλει ριζικά τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιοχής, καθώς γύρω του προβλέπεται η δημιουργία ενός ευρύτερου τεχνολογικού οικοσυστήματος. Η παροχή ενέργειας θα γίνεται απευθείας από μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ, σε καθεστώς behind-the-meter, ώστε να μην επιβαρύνονται τα εθνικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αρχική επένδυση υπολογίζεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από τη δέσμευση με έναν hyperscaler, ενώ προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης της ισχύος έως τα 1.000 MW, με πρόσθετη επένδυση που μπορεί να φτάσει τα 5,4 δισ. ευρώ.