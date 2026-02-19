Τι προβλέπει υπουργική απόφαση.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση που εκδόθηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιο Κώτσηρα (ΦΕΚ Β’ 881/18.02.2026),με την οποία τροποποιούνται οι όροι πώλησης τροχοφόρων οχημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η απόφαση επικαιροποιεί το πλαίσιο που ίσχυε από το 2016, με βασικούς στόχους την ενίσχυση της διαφάνειας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη σαφέστερη αποτύπωση των υποχρεώσεων των πλειοδοτών.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι δημοπρασίες οχημάτων θα διενεργούνται αποκλειστικά από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και θα έχουν δημόσιο, προφορικό και πλειοδοτικό χαρακτήρα. Η διαδικασία θα πραγματοποιείται με ταυτόχρονη επικοινωνία με τα αρμόδια τελωνεία, ανάλογα με τον τόπο φύλαξης των οχημάτων. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος δημοσιοποίησης των δημοπρασιών, καθώς η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής τους θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν, ενώ οι διακηρύξεις και οι τιμές εκκίνησης θα δημοσιεύονται πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία.

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται και στη διαδικασία έγκρισης των αποτελεσμάτων, η οποία ανατίθεται πλέον στη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δημοπρασιών. Παράλληλα, μειώνονται οι προθεσμίες πληρωμής και παραλαβής των οχημάτων, με τον διακανονισμό του τιμήματος να γίνεται εφάπαξ εντός δέκα ημερών από την κατακύρωση και την παραλαβή εντός είκοσι ημερών, ενώ προβλέπονται επιβαρύνσεις σε περίπτωση καθυστέρησης.

Τέλος, καταργείται η δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής και ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα ελέγχου και αποζημίωσης των αγοραστών.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η ΑΑΔΕ οργανώνει τη δημοπρασία μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας και η δημοπρασία είναι δημόσια, προφορική και πλειοδοτική. Η διαδικασία διεξάγεται με ταυτόχρονη επικοινωνία (με τεχνικά μέσα) με συγκεκριμένα τελωνεία (π.χ. 1ο Τελωνείο Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας και κατά περίπτωση το τελωνείο όπου βρίσκονται τα οχήματα), όπως προβλέπεται κάθε φορά στη διακήρυξη.

Πρώτα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ η ημερομηνία και ο τόπος της δημοπρασίας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της. Στη συνέχεια, 5 εργάσιμες ημέρες πριν από τη δημοπρασία αναρτάται η διακήρυξη με τα δημοπρατούμενα οχήματα και τις τιμές εκκίνησης για κάθε όχημα.

Την ημέρα της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη προφορική πλειοδοσία και αναδεικνύονται οι πλειοδότες. Μετά την ολοκλήρωση, τα αποτελέσματα και όλα τα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται για έγκριση στη Διαρκή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δημοπρασιών, η οποία εξετάζει αν τηρήθηκαν οι όροι, τυχόν ενστάσεις/αιτήσεις συμμετεχόντων και τυχόν εισαγγελικές παραγγελίες απόδοσης οχημάτων, πριν εγκρίνει συνολικά ή μερικά το αποτέλεσμα.

Από την επόμενη ημέρα της κατακύρωσης αρχίζουν να “τρέχουν” οι κρίσιμες προθεσμίες. Ο πλειοδότης έχει υποχρέωση να εξοφλήσει το υπόλοιπο τίμημα: μετά την προκαταβολή 20%, πρέπει να καταβάλει εφάπαξ το υπόλοιπο 80% εντός 10 ημερολογιακών ημερών. Αν δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία, εκπίπτει από τα αγοραστικά δικαιώματα, η προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και το όχημα οδηγείται σε επόμενη δημοπρασία.

Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του διακανονισμού: με απόφαση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τη δημοπρασία, η προθεσμία των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί, αλλά όχι πέραν των 20 ημερών συνολικά, ύστερα από εμπρόθεσμη έγγραφη αίτηση του αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για χρέη προς το Δημόσιο και με τυχόν επιβαρύνσεις λόγω καθυστέρησης παραλαβής.

Αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή, ο αγοραστής, πριν την παραλαβή, έχει δικαίωμα να ελέγξει το όχημα. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις εξαρτημάτων που προκλήθηκαν μετά την έκθεση του οχήματος στη δημοπρασία, συντάσσεται πρακτικό και ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για την αξία των απολεσθέντων εντός ενός μήνα από την παραλαβή, υπό προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση.

Η παραλαβή του οχήματος πρέπει να γίνει εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κατακύρωσης (ή εντός της αντίστοιχης προθεσμίας αν έχει δοθεί παράταση). Αν περάσει το 20ήμερο, ο αγοραστής καθίσταται υπερήμερος και πληρώνει ημερήσιες επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής, οι οποίες κλιμακώνονται ανά κατηγορία οχήματος: 10 ευρώ/ημέρα για φορτηγά άνω των 4 τόνων, 5 ευρώ/ημέρα για επιβατικά και φορτηγά έως 4 τόνους, και 3 ευρώ/ημέρα για μοτοσυκλέτες/μοτοποδήλατα.

Αν οι επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης παραλαβής φτάσουν στο ύψος της αξίας πώλησης, η Υπηρεσία μπορεί, μετά από έγγραφη ενημέρωση, να εκποιήσει το όχημα χωρίς να δεσμεύεται από την αρχική τιμή εκκίνησης. Ο υπερήμερος αγοραστής δεν μπορεί να συμμετάσχει στη νέα δημοπρασία, ούτε εταιρεία στην οποία συμμετέχει, και τα ποσά που έχει ήδη καταβάλει καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου. Πάντως, μπορεί να παραλάβει το όχημα πριν αναρτηθεί η νέα διακήρυξη, εφόσον πληρώσει τις επιβαρύνσεις για τις ημέρες καθυστέρησης.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για οχήματα που παραμένουν στους χώρους των υπηρεσιών πέραν των 20 ημερών, οι κίνδυνοι απώλειας, καταστροφής ή φθοράς βαρύνουν τον αγοραστή