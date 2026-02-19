Οι συμμετέχοντες στη Σύνοδο Κορυφής θα υπογράψουν δήλωση με στόχο να πλαισιωθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ναρέντρα Μόντι, ο Αντόνιο Γκουτέρες και ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν σήμερα, στη διάρκεια της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη που διεξάγεται στο Νέο Δελχί, να υπάρξει εγγυημένη παγκόσμια πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη και να ληφθούν μέτρα για να πλαισιωθεί η χρήση της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να ανήκει σε όλους» και το μέλλον της δεν μπορεί να αφεθεί «στα καπρίτσια μερικών δισεκατομμυριούχων», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ενώπιον ηγετών και των επικεφαλής των πιο μεγάλων εταιρειών του κλάδου της τεχνολογίας.

Ο ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ζήτησε επίσης η τεχνολογία αυτή να είναι «προσβάσιμη και συμπεριληπτική».

Από την πλευρά του, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η Ευρώπη, «ένα ασφαλής χώρος», είναι «αποφασισμένη να συνεχίσει να καθορίζει τους κανόνες του παιγνιδιού και να το πράττει με τους συμμάχους μας, όπως η Ινδία».

Ακύρωσε την ομιλία του ο Γκέιτς λόγω Έπσταϊν

Μεταξύ αυτών που έκαναν παρεμβάσεις στη διάρκεια της σημερινής ημέρας είναι ο επικεφαλής της Open AI Σαμ Άλτμαν και ο επικεφαλης της Google DeepMind, ο Ντέμης Χασάμπης, όχι όμως και ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, το όνομα του οποίου εμφανίσθηκε στο σκάνδαλο που συνδέεται με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Κατόπιν σκέψεως και για να εξασφαλισθεί ότι η προσοχή θα παραμείνει επικεντρωμένη στις σημαντικές προτεραιότητες της συνόδου κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Γκέιτς δεν θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του», ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά του.

Ο Μπιλ Γκέιτς διαβεβαίωσε ότι δεν έχει τίποτα να προσάψει στον εαυτό του στην υπόθεση αυτή. Η απλή αναφορά του ονόματός του δεν σημαίνει κάποια μεμπτή πράξη εκ μέρους του.

Στο τέλος της εβδομάδας, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο πρόκειται να υπογράψουν δήλωση με στόχο να πλαισιωθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ανησυχίες

Ντοπαρισμένη από τις σταθερά υψηλές χρηματιστηριακές επιδόσεις των επιχειρήσεων του κλάδου της τεχνολογίας, η επανάσταση που βρίσκεται σε εξέλιξη προκαλεί ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, την απασχόληση, την καλλιτεχνική δημιουργία, την εκπαίδευση ή την πληροφορία.

Ένας από τους κύριους φόβους αφορά τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στην Ινδία, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε τηλεφωνικά κέντρα και στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

«Δημιουργούμε συστήματα ικανά να μιμηθούν τον άνθρωπο. Και συνεπώς, η φυσική εφαρμογή συστημάτων αυτού του τύπου είναι να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Στιούαρτ Ράσελ, διάσημος ερευνητής στην πληροφορική.

Με ένα δισεκατομμύριο χρήστες του Ίντερνετ, η Ινδία είναι η πρώτη αναπτυσσόμενη χώρα που οργανώνει αυτή τη σύνοδο κορυφής που άρχισε τη Δευτέρα και είναι η 4η αφιερωμένη σ' αυτή την τεχνολογία.

Την Τρίτη, ο ινδός υπουργός Τεχνολογιών της Πληροφορίας Ασουίνι Βαϊσνάου ανακοίνωσε πως η Ινδία ελπίζει να προσελκύσει μέσα σε δύο χρόνια επενδύσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο έδαφός της από επιχειρήσεις του κλάδου της τεχνολογίας, κυρίως για προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 90 δισεκατομμύρια δολάρια, η διάθεση των οποίων ανακοινώθηκε ήδη πέρυσι για την κατασκευή κέντρων δεδομένων από την Google, την Microsoft και άλλες εταιρείες, τις οποίες προσελκύει στη χώρα το άφθονο εργατικό δυναμικό, εκπαιδευμένο και φθηνό, που έχει κάνει ήδη την Ινδία πρωταθλήτρια στις υπεργολαβίες πληροφορικής.

Νέες συμφωνίες κολοσσών με Ινδία

Παγκόσμιοι γίγαντες του τεχνολογικού κλάδου επωφελήθηκαν απ' αυτή την ευκαιρία για να ανακοινώσουν νέες συμφωνίες, καθώς και επενδύσεις και προγράμματα υποδομών γι' αυτή τη χώρα της νότιας Ασίας που βρίσκεται καθοδόν για να γίνει η τέταρτη παγκόσμια οικονομία.

«Η Ινδία μπαίνει σε μια εξαιρετική πορεία όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και θέλουμε να είμαστε εταίροι στην πορεία αυτή», δήλωσε ο Σούνταρ Πιτσάι, ο γενικός διευθυντής της μητρικής εταιρείας της Google, της Alphabet, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Ινδία.

Η Open AI και η ινδική Tata Consultancy Services (TCS) ανακοίνωσαν σήμερα την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων στην Ινδία.

Η πρώτη εταιρεία στον κόσμο η οποία κατασκευάζει ημιαγωγούς που προορίζονται για τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, η Nvidia, αποκάλυψε από την πλευρά της χθες, Τετάρτη, μια σύμπραξη με την ινδική L&T, προμηθευτή κέντρων δεδομένων και «cloud» (άυλη πληροφορική) με έδρα τη Βομβάη, για τη δημιουργία «του μεγαλύτερου εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης της Ινδίας».

«Η υποδομή αυτή θα τροφοδοτήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης νέας γενιάς και θα αναγάγει την Ινδία σε παγκόσμιο πόλο της τεχνητής νοημοσύνης», ανακοίνωσαν οι δύο επιχειρήσεις.

Η Google, από την πλευρά της, ανακοίνωσε την κατασκευή νέων υποθαλάσσιων καλωδίων που θα ξεκινούν από την Ινδία.

Παρά τη βροχή αυτή των συμβολαίων και των επενδύσεων και τις μεγάλες φιλοδοξίες που ανακοινώθηκαν από το Νέο Δελχί όσον αφορά την καινοτομία, ειδικοί εκτιμούν ότι η χώρα έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει πριν μπορέσει να ανταγωνισθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ