Ο Ερσόι δήλωσε ότι η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε μία από τις τρεις μεγαλύτερες τηλεοπτικές βιομηχανίες στον κόσμο όσον αφορά τις πωλήσεις και την εξαγωγική ισχύ, σημειώνοντας ότι ο κλάδος έχει ξεπεράσει ένα ιστορικό ορόσημο με έσοδα από εξαγωγές που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Αμείωτο παραμένει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την τουρκική βιομηχανία τηλεοπτικών σειρών τα τελευταία χρόνια.

Παραγωγές που μεταδίδονται σε σχεδόν 170 χώρες έχουν φτάσει περίπου το ένα δισεκατομμύριο θεατές, καθιστώντας την Τουρκία έναν από τους ισχυρότερους παίκτες στις εξαγωγές τηλεοπτικού περιεχομένου παγκοσμίως.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, μη μένοντας αδιάφορο απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη δυναμική, ετοιμάζεται να προωθήσει τον κλάδο με ένα νέο μοντέλο στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε ότι θα παρέχεται στήριξη για σειρές έως και 100.000 δολάρια - σε τουρκικές λίρες - ανά επεισόδιο.

Για τον Ερσόι οι τουρκικές σειρές δεν είναι πλέον απλώς τηλεοπτικά προϊόντα, αλλά και η ατμομηχανή της στρατηγικής προβολής της Τουρκίας, ενώ λειτουργούν επίσης ως το μεγαλύτερο «μάθημα» τουρκικής γλώσσας στον κόσμο.

Η χρήση τουρκικών λέξεων από ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών, η τάση τους να μαθαίνουν τη γλώσσα, να δίνουν στα παιδιά τους τουρκικά ονόματα και η επιθυμία τους να επισκεφθούν την Τουρκία μέσω αυτών των σειρών θεωρούνται ενδείξεις της βαθιάς και διαρκούς επίδρασης που δημιουργεί ο κλάδος.

Ο Ερσόι δήλωσε ότι ένας τομέας που αναπτύσσεται με αυτή την κλίμακα και ταχύτητα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με παλιά πρότυπα, επισημαίνοντας ότι ο «τουρισμός της οθόνης» έχει καταστεί στρατηγικός τομέας που χρησιμοποιείται από τις χώρες ως στοιχείο ήπιας ισχύος και όχι απλώς μια προσωρινή τάση.

Σημείωσε ότι οι άνθρωποι πλέον θέλουν να βιώσουν όχι μόνο τις ιστορίες, αλλά και τα μέρη όπου εκτυλίσσονται αυτές οι ιστορίες.

Στήριξη με συνεργασία του υπουργείου Τουρισμού

Παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες του νέου μοντέλου στήριξης, ο Ερσόι ανακοίνωσε ότι οι σειρές που συμβάλλουν στην προβολή της Τουρκίας και πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια θα λαμβάνουν στήριξη έως 100.000 δολάρια σε τουρκικές λίρες ανά επεισόδιο.

Αναφέρθηκε ότι αυτή η στήριξη θα παρέχεται σε συνεργασία με το υπουργείο και τον οργανισμό Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού της Τουρκίας.

Ο Ερσόι υπενθύμισε ότι οι σειρές στην Τουρκία μεταδίδονται κατά μέσο όρο για 120 λεπτά αλλά εξάγονται στο εξωτερικό σε επεισόδια 40-45 λεπτών, δηλώνοντας ότι ο εγχώριος χρόνος μετάδοσης θα λαμβάνεται ως βάση για τους υπολογισμούς της στήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε πως η μέγιστη στήριξη θα είναι κατά μέσο 33.000 δολαρία σε τουρκικές λίρες για κάθε επεισόδιο που μεταδίδεται στο εξωτερικό.

Ο υπουργός ανέφερε, παράλληλα, πως θα επιταχύνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που σχετίζονται με τις τοποθεσίες γυρισμάτων και θα παρέχει διευκολύνσεις όπως η δωρεάν παραχώρηση χώρων υπό τον έλεγχο του Υπουργείου, σημειώνοντας ότι τα βήματα για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας του κλάδου θα συνεχιστούν.

Με το νέο μοντέλο που στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της παγκόσμιας επιτυχίας των τουρκικών σειρών, επιδιώκεται η δημιουργία ισχυρότερης επίδρασης στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού.