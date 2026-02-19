Ποιος είναι ο δευτερότοκος γιος του τούρκου προέδρου- Τι γράφει το K-Report.

Το θέμα της διαδοχής του Ταγίπ Ερντογάν στην ηγεσία της Τουρκίας αναμένεται να αποτελέσει ένα μεγάλο στοίχημα για την γειτονική χώρα. Ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο δευτερότοκος γιος του Ταγίπ, από τα βασικά πρόσωπα του παρακυβερνητικού δικτύου, είναι ένα από τα πρόσωπα που προωθείται στο παρασκήνιο και που από πολλούς θεωρείται φαβορί στη διαδοχή.

Η προβολή στα τουρκικά ΜΜΕ του 44χρονου Μπιλάλ Ερντογάν, δευτερότοκου γιού του Τούρκου Προέδρου, έχει αυξηθεί περίπου 400%, σημειώνει ο έγκυρος αναλυτής Faruk Bildirici, κι αυτό από μόνο του λειτουργεί ως πολιτικό θερμόμετρο: Πριν από κάθε «διαδοχή», προηγείται η κοινοποίηση του ονόματος, η εξοικείωση του κοινού και η προσεκτική κατασκευή ορατότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την «Τουρκία μετά τον Erdoğan» παύει να είναι φημολογία και μετατρέπεται σε ζήτημα αρχιτεκτονικής του καθεστώτος -λένε στο KReport Τούρκοι αναλυτές.

Το σενάριο: Ο Yaşar Aydın στην BirGün προτείνει μια ανάγνωση διαδοχής ως σταδιακής μηχανικής: Προετοιμασία δικτύων, επανατοποθέτηση ρόλων, πιθανή αναδιάταξη της ηγεσίας του AKP γύρω στον Νοέμβριο του 2026, και συγχρονισμός συνταγματικών κινήσεων με τον εκλογικό χρόνο. Σε αυτό το σενάριο, ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν εμφανίζεται ως χαρισματικός «υποψήφιος», αλλά ως οργανωτικός άξονας που μπορεί να ενοποιήσει πατρωνίες, δημοτικές δομές και τα οικοσυστήματα ιδρυμάτων και νεολαιίστικων δικτύων.

Η δύναμή του, σύμφωνα με συνομιλητές του KReport στην Τουρκία, δεν είναι προσωπική αλλά συστημική: Πηγάζει από μηχανισμούς που επιτρέπουν συνέχεια, πειθαρχία και έλεγχο. Τα ίδια πρόσωπα εκτιμούν ότι σ’ ένα υπερπροσωποκεντρικό καθεστώς, ο «ασφαλέστερος» διάδοχος είναι συχνά εκείνος που δεν μπορεί να αποσπαστεί από το οικογενειακό και δικτυακό κέντρο της εξουσίας.

Ποιος είναι: Ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν κατέχει θεσμικό πολιτικό αξίωμα, ωστόσο θεωρείται κομβικό πρόσωπο του παρακυβερνητικού ισλαμικού δικτύου που περιβάλλει την εξουσία. Η ιδεολογική του τοποθέτηση συνδυάζει σουνιτικό ισλαμικό συντηρητισμό με έντονο τουρκικό εθνικισμό και έμφαση στην «ηθική αναγέννηση» της νεολαίας μέσα από την οθωμανική-ισλαμική κληρονομιά.

Διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο δίκτυο ΜΚΟ και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και την πολιτισμική διαμόρφωση της νέας γενιάς. Συνδέεται στενά με το Ίδρυμα Νεολαίας Τουρκίας (TÜGVA) και συμμετέχει στο Ίδρυμα İlim Yayma, οργανισμούς που επενδύουν στη θρησκευτική εκπαίδευση, στα φοιτητικά δίκτυα και στη διαμόρφωση ενός «ευσεβούς» κοινωνικού πυρήνα. Παράλληλα, η παρουσία του στο τουρκικό συντηρητικό πανεπιστήμιο Ibn Haldun υποδηλώνει την επιδίωξη συγκρότησης μιας ιδεολογικά ευθυγραμμισμένης διανοητικής ελίτ.