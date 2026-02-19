Η συμβολή της ΕΧΑΕ στα αποτελέσματα της Euronext, το «crash test» των μερισμάτων, η JCC Payment Systems, οι προετοιμασίες της Super Technologies και ένα διαζύγιο με διεθνείς προεκτάσεις

Η Euronext και η EXAE

Εμφανής, αν και χρονικά περιορισμένη, ήταν η συμβολή του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΧΑΕ) στα οικονομικά αποτελέσματα της Euronext για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους, η ΕΧΑΕ συνέβαλε θετικά στα έσοδα δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών, με τη Euronext να αναφέρει ότι η συνεισφορά της ελληνικής αγοράς μετοχών ανήλθε σε περίπου 3,7 εκατ. ευρώ εντός του τριμήνου. Παράλληλα, η ενοποίηση του Athex CSD από τις 24 Νοεμβρίου 2025 ενίσχυσε τα έσοδα από υπηρεσίες αξιών, κυρίως στους τομείς της θεματοφυλακής και του διακανονισμού, εντάσσοντας τη δραστηριότητα εκκαθάρισης και settlement στο ευρύτερο δίκτυο υπηρεσιών της Euronext. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως οι αμοιβές των συμβούλων που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια πρόταση της Euronext προς την ΕΧΑΕ ανήλθαν τελικά σε περίπου 8,2 εκατ. ευρώ και το κόστος επιβάρυνε συνολικά τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για το 2026, η Euronext εκτιμά ότι η επίδραση της ΕΧΑΕ θα είναι σαφώς πιο ουσιαστική στις επιδόσεις και στα λειτουργικά μεγέθη. Στον σχεδιασμό για την εφετινή χρονιά προβλέπονται λειτουργικά έξοδα περίπου 35 εκατ. ευρώ, τα οποία αποδίδονται στην ενσωμάτωση του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και αντανακλούν το κόστος λειτουργίας των δραστηριοτήτων του εντός του ευρύτερου οργανισμού. Παράλληλα, η Διοίκηση της Euronext εκτιμά ότι η πλήρης ενσωμάτωση της ΕΧΑΕ θα αποφέρει σημαντικές συνέργειες σε επίπεδο ταμειακών ροών, με στόχο περίπου 12 εκατ. ευρώ ετησίως έως το τέλος του 2028.

Crash test μερισμάτων

Το πόσο χαμένοι έχουν βγει μερισματικά οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ που αντάλλαξαν τις μετοχές τους με εκείνες της Euronext προκύπτει ξεκάθαρα από τη σύγκριση του πέρυσι με το εφέτος. Πέρυσι οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ έλαβαν καθαρό μέρισμα 0,2874 ευρώ ανά μετοχή. Εφέτος θα λάβουν από την Euronext καθαρό μέρισμα 2,9743 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο εάν προσαρμοσθεί με τις 20 μετοχές ΕΧΑΕ που έδωσαν για κάθε 1 μετοχή της Euronext αναλογεί σε 0,1487 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε μείωση μερίσματος κατά 48,2% σε σχέση με πέρυσι. Το μόνο «παρήγορο» για αυτούς είναι πως Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ ανακοίνωσε χθες πως προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή καθαρού μερίσματος ύψους 0,1045 ευρώ ανά μετοχή. Δηλαδή οι παλαιοί μέτοχοι της ΕΧΑΕ που δεν αντάλλαξαν τις μετοχές τους θα λάβουν 0,1829 ευρώ λιγότερο μέρισμα σε σχέση με πέρυσι (μείωση της τάξης του 63,6%), παρά το γεγονός ότι τα ενοποιημένα κέρδη της ΕΧΑΕ μετά από φόρους αυξήθηκαν το 2025 κατά 82,7% και διαμορφώθηκαν στα 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Διαζύγιο με διεθνείς προεκτάσεις

Δυσμενή τροπή φαίνεται να λαμβάνει το διαζύγιο της θυγατέρας γνωστής ελληνικής επιχειρηματικής οικογένειας με τον γερμανικής καταγωγής σύζυγό της, fund manager, με τον οποίο μέχρι πρόσφατα διέμεναν μόνιμα στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γερμανός, κατόπιν νομικών συμβουλών, έχει κινηθεί διεθνώς προκειμένου να εντοπίσει και να αποκαλύψει περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του, με στόχο τη χρήση τους στις εν εξελίξει διαδικασίες διαζυγίου και επιμέλειας τέκνων. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στην κατάθεση αίτησης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, ζητώντας τη λήψη αποδεικτικού υλικού από τους τραπεζικούς κολοσσούς JPMorgan Chase και Morgan Stanley. Η αίτηση αφορά τη συλλογή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων που, σύμφωνα με τα δικόγραφα, προορίζονται για χρήση σε εκκρεμείς αλλά και επικείμενες συζυγικές και δικαστικές υποθέσεις στην Ελλάδα. Στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στο αμερικανικό δικαστήριο, ο Γερμανός –του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιούμε σκόπιμα– περιγράφεται ως επιτυχημένος επιχειρηματίας με ισχυρό οικογενειακό οικονομικό υπόβαθρο. Σε αυτά υποστηρίζει ότι στις δύο αμερικανικές τράπεζες βρίσκονται κρίσιμα στοιχεία που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, συναλλαγές, επενδυτικές δομές και πιθανές σχέσεις συνδιαχείρισης κεφαλαίων της συζύγου του. Κατά τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η πραγματική οικονομική εικόνα της συζύγου του και της οικογένειάς της. Την αίτηση, συνοδευόμενη από εκτενές νομικό υπόμνημα, υπέβαλε ο δικηγόρος Lucas Bento της γνωστής νομικής φίρμας Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan με έδρα τη Νέα Υόρκη, υποστηρίζοντας ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για τη χορήγηση αποδεικτικών στοιχείων προς χρήση σε αλλοδαπές δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, δήλωση υποστήριξης υπέρ του Γερμανού έχει καταθέσει και ο Έλληνας δικηγόρος Ηλίας Γιαννατσής, ειδικευμένος στο διεθνές οικογενειακό δίκαιο, προσκομίζοντας πλήθος συνημμένων εγγράφων, όπως τραπεζικά έντυπα, εξουσιοδοτήσεις, αιτήματα μεταφοράς κεφαλαίων και ανταλλαγές μηνυμάτων, τα οποία φέρονται να συνδέονται με τραπεζικές σχέσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα. Η υπόθεση εξετάζεται προς το παρόν ex parte, χωρίς δηλαδή την ακρόαση των εμπλεκόμενων τραπεζών. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, οι JPMorgan Chase και Morgan Stanley θα κληθούν να ανταποκριθούν σε εκτεταμένα αιτήματα παροχής στοιχείων, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην αποκάλυψη ευαίσθητων τραπεζικών δεδομένων που αφορούν τη γνωστή επιχειρηματική οικογένεια και τη σύζυγο του γερμανικής καταγωγής fund manager.

Η JCC Payment Systems Ltd

Κερδισμένες φαίνεται να βγήκαν η Τράπεζα Κύπρου, η Alpha Bank Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα από την απόφασή τους να μην προχωρήσουν στην πώληση της JCC Payment Systems Ltd στην Euronet, διατηρώντας υπό τον έλεγχό τους την εταιρεία που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της επεξεργασίας καρτών και των σύγχρονων μεθόδων πληρωμών. Η επιλογή αυτή αποτυπώνεται πλέον και σε οικονομικούς όρους, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα αποτελέσματα της Τράπεζας Κύπρου, η οποία κατέχει το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της JCC.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες που προήλθαν από τη JCC για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 30 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα αυτά αντιστοιχούν στο 10% των συνολικών μη επιτοκιακών εσόδων του Συγκροτήματος και αποδίδονται κυρίως στη σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών, καθώς και στη βελτιωμένη διαχείριση των χρεώσεων από τρίτα μέρη. Υπενθυμίζεται ότι το 2024 τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες της JCC είχαν διαμορφωθεί στα 28 εκατ. ευρώ.

Η JCC Payment Systems Ltd ιδρύθηκε το 1989 στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου, με αρχικό στόχο τη διεκπεραίωση και εκκαθάριση συναλλαγών με πλαστικό χρήμα. Σήμερα δραστηριοποιείται ως αποδέκτης και επεξεργαστής καρτών για ίδιο λογαριασμό, εκπροσωπώντας τους διεθνείς οργανισμούς VISA και MasterCard, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως επεξεργαστής καρτών εκ μέρους των American Express και Diners, διατηρώντας κομβικό ρόλο στο οικοσύστημα πληρωμών της κυπριακής αγοράς.

Στελεχώνεται η Super Technologies

Σε φάση εκτεταμένης στελέχωσης των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα βρίσκεται η Super Technologies, ενόψει της έναρξης λειτουργίας της στην ελληνική αγορά. Η ρουμανική εταιρεία, η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως Superbet Group, αναζητά προσωπικό για την κάλυψη μιας σειράς κρίσιμων θέσεων, προκειμένου να υποστηρίξει την αναπτυξιακή της στρατηγική στη χώρα μας. Η εταιρεία αναζητά Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για θέματα Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML Compliance Officer), καθώς και Υπεύθυνο AML με αρμοδιότητες επαλήθευσης στοιχείων (verification). Παράλληλα, ανοικτή είναι η θέση Υπεύθυνου Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε ρόλους που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως ο Επικεφαλής Ρυθμιστικής Πληροφόρησης, αλλά και ο Αναλυτής Τεχνικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης και εταιρικών λειτουργιών, η Super Technologies αναζητά Αντιπρόεδρο Εταιρικών Υποθέσεων, καθώς και Οικονομικό Διευθυντή, ενισχύοντας τη διοικητική και οικονομική της δομή. Παράλληλα, επενδύει στην εμπειρία πελάτη και την εξυπηρέτηση, με ανοικτές θέσεις για Επικεφαλής Εξυπηρέτησης Πελατών, Επικεφαλής Ομάδας Εξυπηρέτησης Πελατών και Επικεφαλής Εμπειρίας Πελάτη (CRX Lead). Ιδιαίτερα έντονη είναι η δραστηριότητα και στους τομείς του ψηφιακού marketing, των δεδομένων και της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, με ανοικτές θέσεις για Ειδικό Πληρωμένης Διαφήμισης στα Κοινωνικά Δίκτυα, Στέλεχος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM Executive), Ειδικό Πωλήσεων CRM και Αναλυτή Εμπορικών Δεδομένων. Στον τεχνολογικό τομέα αναζητείται επίσης Μηχανικός Υποστήριξης Πληροφορικών Συστημάτων (IT Service Engineer), ενώ η θέση Συνεργάτη Προσλήψεων και Ανάπτυξης Ταλέντου (Talent Acquisition Partner) επιβεβαιώνει ότι ο κύκλος προσλήψεων αναμένεται να συνεχιστεί.

Η απόκτηση της Maxbet

Προ ημερών η Super Technologies προχώρησε στην εξαγορά των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών Maxbet σε Ρουμανία και Μάλτα, χωρίς να γνωστοποιήσει το τίμημα της συμφωνίας. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με τη Super να αναλαμβάνει τις επιχειρησιακές δραστηριότητες και το πελατολόγιο της Maxbet, καθώς και να ενσωματώνει το brand Maxbet στο ευρύτερο επιχειρηματικό της οικοσύστημα. Η Maxbet, από το 2021 και μετά, είχε περάσει από διαδοχικές ιδιοκτησιακές αλλαγές και είχε βρεθεί στο επίκεντρο συγκρούσεων μεταξύ παλαιών και νέων μετόχων, με διεθνή δικαστικά έγγραφα να αποτυπώνουν τις αντιπαραθέσεις και τις πρακτικές των εμπλεκόμενων πλευρών. Υπό αυτό το πρίσμα, η Super Technologies απέκτησε ένα περιουσιακό στοιχείο που μέχρι πρόσφατα «κουβαλούσε» εκκρεμότητες και ζητήματα του παρελθόντος, τα οποία πλέον καλείται να διαχειριστεί στο πλαίσιο της νέας της στρατηγικής.

Όθωνος 4

Σε διαδικασία εκμίσθωσης επαγγελματικού ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας προχωρά το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Πρόκειται για ακίνητο τρίτου ορόφου επί της οδού Όθωνος 4, στην Πλατεία Συντάγματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 153 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο είναι ήδη διαμορφωμένο για επαγγελματική χρήση και διαθέτει σε ισχύ ενεργειακό πιστοποιητικό.

Η μίσθωση αφορά αποκλειστικά εμπορική ή επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, και προβλέπεται για αρχική διάρκεια έξι ετών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έξι έτη κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Το μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης για το πρώτο έτος ορίζεται στα 3.900 ευρώ για επιφάνεια περίπου 153,18 τ.μ., ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 25,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε μηνιαία βάση.

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 3%. Με δεδομένη την εξαετή διάρκεια της σύμβασης, το μηνιαίο μίσθωμα στο έκτο και τελευταίο έτος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα περίπου 4.520 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε κόστος περίπου 29,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έγγραφες προσφορές έως τις 8 Μαρτίου. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή και να συνοδεύεται από πλήρη δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ταυτότητα, καθώς και τη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του υποψήφιου μισθωτή. Η εκμίσθωση θα κατακυρωθεί στον προσφέροντα το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα.

Η Τράπεζα Ηπείρου

Στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Ηπείρου προχώρησε η Capstone Capital Μονοπρόσωπη ΑΕ του εφοπλιστή Πέτρου Νομικού, η οποία πλέον κατέχει το 51% του μετοχικού της κεφαλαίου. Παράλληλα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) διατηρεί ποσοστό περίπου 18%. Οι σχετικές μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Ειδικότερα, η Τράπεζα Ηπείρου υλοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 50 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,60 ευρώ ανά μετοχή. Από το συνολικό ποσό, τα 25 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν στην ενίσχυση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τα υπόλοιπα 5 εκατ. ευρώ καταχωρίστηκαν ως διαφορά υπέρ το άρτιο. Το σύνολο των νέων μετοχών αποκτήθηκε από την Capstone Capital Μονοπρόσωπη ΑΕ.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και μικρότερη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.004,60 ευρώ, μέσω της έκδοσης 3.341 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, επίσης υπέρ το άρτιο. Η συγκεκριμένη αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μετατροπής συνεταιριστικών μερίδων που είχαν αποκτηθεί από πρώην μέλη της τράπεζας κατά το διάστημα από 1 Ιουλίου έως 29 Δεκεμβρίου 2025, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται και σε αυτή την περίπτωση στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω αυξήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Ηπείρου ανέρχεται πλέον σε 48,33 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 96.679.525 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η καθεμία.