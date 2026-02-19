Από την πρώτη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους προοδευτικούς πολίτες και τους υποστηρικτές του να παρέμβουν στα πράγματα, με πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης. Σιγά, σιγά, υπήρξαν οι πρώτοι «πυρήνες» που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

«Σάρκα και οστά» συνεχίζουν να παίρνουν οι πρωτοβουλίες πολιτών ανά την Ελλάδα, οι οποίες στηρίζουν την ολική επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του συνεχίζουν με σταθερά βήματα τις κινήσεις για τη δημιουργία του νέου φορέα.

Πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την Ελλάδα

Πρώτα η Πέλλα, ακολούθησε η Μεσσηνία, ενώ σειρά πήραν άλλες περιοχές στις οποίες έκαναν την εμφάνιση τους αντίστοιχες κινήσεις, όπως η Αχαΐα, η Ανατολική Αττική, ο Νότιος Τομέας Αθήνας, η Φθιώτιδα, η Θεσσαλονίκη, η Δυτική Μακεδονία. Ακολούθησαν η Μαγνησία, η Λάρισα, αλλά και αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Ιδιαίτερη δυναμική φαίνεται πως ο πρώην πρωθυπουργός αναπτύσσει στην Αχαΐα, αφού στον νομό «προπύργιο» της Δημοκρατικής Παράταξης, έκαναν από νωρίς την εμφάνιση τους δύο ομάδες υποστηρικτών του κ.Τσίπρα. Μάλιστα, πριν από λίγες ώρες έκανε την εμφάνιση του κείμενο που υπογράφουν νέες και νέοι που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν πάει άλλο, λοιπόν! Κι είναι η ώρα οι δυνάμεις της Αριστεράς και της Προόδου να συσπειρωθούν και να αντιδράσουν. Όλοι μαζί, για να διώξουμε πάλι τα σύννεφα των «αρίστων» από τον τόπο και να στρέψουμε το καράβι, με μια νέα πυξίδα, μακριά από τα βράχια των τελευταίων εφτά χρόνων...», υπογραμμίζουν –ανάμεσα σε άλλα- στο κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Τις τελευταίες ημέρες, έντονη κινητικότητα παρατηρείται και στον Βόρειο Τομέα Αθήνας. Μετά την πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από δύο εβδομάδες στα Βριλήσσια, σειρά πήραν και οι πρωτοβουλίες από τους υπόλοιπους δήμους της περιοχής.

Την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση των Ενεργών Πολιτών Νέας Ιωνίας – Νέας Φιλαδέλφειας – Μεταμόρφωσης, τη Δευτέρα στην Πεντέλη και το βράδυ της Τετάρτης, η αντίστοιχη Πρωτοβουλία Χολαργού-Παπάγου. Στις 01/03, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση των δήμων Αμαρουσίου-Κηφισιάς-Πεύκης και στις 02/03, των δήμων Αγίας Παρασκευής-Χαλανδρίου-Ψυχικού.