Ο ορισμός του δύο μέτρα και δύο σταθμά από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Διπλά έκθετη είναι, πλέον, η Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς κατέστη σαφές ότι αντιμετώπισε με δύο μέτρα και δύο σταθμά τις συναντήσεις του Κωνσταντίνου Τασούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς.

Το μεσημέρι της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Και μετά την ολοκλήρωσή της, ακολούθησε επίσημη ενημέρωση και όχι διαρροή, όπως συνέβη μετά την αντίστοιχη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, συνάντησε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα και εξελίξεις που άπτονται της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής», αναφερόταν στην ανακοίνωση.

Θυμάστε τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο κ. Τσίπρας αποχώρησε από το Προεδρικό Μέγαρο; Διαρροές για «τσίπουρα και τσάγια». Και μάλιστα, σε μορφή non paper που κατέληξε σε λίγους και «εκλεκτούς» και δημοσιεύτηκε αυτούσιο.

Και αν θεωρήσουμε ότι τα δώρα και οι ηπειρώτικες συζητήσεις για τσίπουρα και τα λοιπά ήταν ανώδυνες –αν και αχρείαστα γλαφυρές–, δεν συνέβη το ίδιο με τα σοβαρά θέματα. Όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση ή η ίδρυση νέου φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

