Η Ελλάδα έπρεπε να συμμετάσχει εξ αρχής στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ.

Συνάντηση είχε πριν από λίγη ώρα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ την εθνική ανάγκη για αντιμετώπιση σειράς άλυτων ουσιαστικών προβλημάτων της χώρας, όπως το δημογραφικό, με ιδιαίτερη αναφορά στην ερήμωση της Αν. Θράκης σε συνδυασμό με την τουρκική διείσδυση στην περιοχή, την ακρίβεια που καλπάζει και μειώνει την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ανεπαρκή χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, το κόστος της ενέργειας στα νοικοκυριά και το αγροτικό και διατροφικό ζήτημα, με ειδική αναφορά στη συμφωνία Μερκοσούρ.

Για την εξωτερική πολιτική ο Αντώνης Σαμαράς επανέλαβε τη θέση του ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση και εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για τα εθνικά θέματα. Επισήμανε ότι η πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις που ακολούθησαν και την πραγματικότητα επί του πεδίου, επέτειναν την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας. Έχει κατανοήσει η κυβέρνηση ότι με συνεχείς αναφορές στη δήθεν «θετική ατζέντα» και με την επίκληση της Συνθήκης των Αθηνών περί Φιλίας «ξεπλένει» ουσιαστικά την Τουρκία στα μάτια της διεθνούς πολιτικής σκηνής και της κοινής γνώμης; Δεν βλέπει την κλιμάκωση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων, όχι μόνο επί χάρτου αλλά και επί του πεδίου;

Ειδικότερα, ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής σημεία:

α) Την αναφορά του Πρωθυπουργού για επίλυση των διαφορών σε «διεθνές δικαιοδοτικό όργανο». Τι σημαίνει αυτό; Υπενθυμίζεται ότι η θέση της Ελλάδας είναι ότι η μία και μόνη διαφορά μπορεί να επιλυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όμως, προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αποδοχή εκ μέρους της Τουρκίας του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και η υπογραφή σχετικού συνυποσχετικού που κυρώνεται από τα Κοινοβούλια. Η Τουρκία, ως γνωστόν, δεν αποδέχεται το Δίκαιο της Θάλασσας. Η θέση του Αντώνη Σαμαρά είναι πως από την ώρα που η Τουρκία δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας δεν τίθεται θέμα περαιτέρω συζητήσεως. Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί προϋπόθεση για οιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση.

β) Την αναφορά σε συνεργασία για το μεταναστευτικό με την Τουρκία, την ώρα που παρατηρείται εργαλειοποίηση του ζητήματος από τους γείτονες. Πρόσφατο παράδειγμα η τραγωδία στη Χίο, όπου η Τουρκία από την πρώτη στιγμή έθεσε το ζήτημα δικαιοδοσίας στην έρευνα και διάσωση. Γιατί δεν καταδικάστηκε αυτή η εργαλειοποίηση; Γιατί δεν ζητήθηκε από την Τουρκία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της ώστε να μη χρησιμοποιεί ανθρώπινες ζωές για πολιτικούς λόγους;

γ) Τη δέσμευση στην κοινή δήλωση για «μηχανισμούς επικοινωνίας για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης προς αποφυγή κλιμάκωσης και κινδύνων». Τι σημαίνει αυτό; Μήπως προσυνεννόηση; Και ποιες είναι οι πηγές έντασης; Διότι κατά την Τουρκία τέτοιες είναι η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έξω από τα 6 ν.μ., η θαλάσσια έρευνα, η χωροταξία, η πόντιση καλωδίων. Γι’ αυτά θα απαιτείται προσυνεννόηση; Η Ελλάδα, άραγε, θεωρεί τις τουρκικές έρευνες στην περιοχή μεταξύ Λιβύης και Κρήτης πηγή έντασης; Το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Το Κυπριακό;

δ) Την αναφορά στο ότι «οι δύο χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν υφιστάμενες ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας — ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές — με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας». Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Μήπως ότι θα απαιτείται άδεια της Τουρκίας ακόμα και για το καλώδιο στην Κάσο; Κάτι που θα σήμαινε έμπρακτη αποδοχή της τουρκικής δικαιοδοσίας; Μήπως είναι ο δρόμος για τη συνδιαχείριση των ενεργειακών πηγών του διαδρόμου του Αιγαίου και της Αν. Μεσογείου;

ε) Την παντελή έλλειψη καταδίκης της τουρκικής επ’ αόριστον NAVTEX, η οποία διχοτομεί πρακτικά το Αιγαίο. Γιατί;

στ) Γιατί δεν αναφέρθηκε η ελληνική πλευρά στις συνεχιζόμενες θηριωδίες εναντίον του χριστιανικού πληθυσμού στη Συρία;

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως η Ελλάδα έπρεπε εξαρχής να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που σε αυτό μετέχουν Τουρκία – Ισραήλ – Κύπρος – Βουλγαρία – Ιταλία και άλλες χώρες, και όχι να δίνει διαρκώς την εντύπωση ότι σύρεται.

Για τη συνταγματική αναθεώρηση ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στον ΠτΔ ότι δεν πρέπει αυτή να είναι αντικείμενο κομματικών στοχεύσεων και ότι δεν πρέπει να διεξάγεται με όρους καθαρά επικοινωνιακούς.