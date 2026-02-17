Μια εβδομάδα πριν οι συνήγοροι του φερόμενου 31χρονου διακινητή είχαν υποβάλλει σχετικό αίτημα με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Ανοιχτά» παραμένουν, δύο εβδομάδες μετά, μια σειρά από ερωτήματα που αφορούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους δεκαπέντε άνθρωποι στο τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες του omniatv, η Ανακρίτρια Πλημμελειοδικών διέταξε την ανάσυρση της προσφυγικής λέμβου για την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Η ανάσυρση, εφόσον επιτευχθεί, θα δώσει απαντήσεις σχετικά με την πορεία των δύο σκαφών πριν την πρόσκρουσή τους και πιθανόν θα επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες των επιζώντων που κάνουν λόγο για εμβολισμό από σκάφος του Λιμενικού.

Αίτημα για την ανάσυρση της λέμβου έχει υποβάλλει εδώ και μία εβδομάδα η υπεράσπιση του 31χρονου Μαροκινού - που κατηγορείται ως διακινητής - όπως άλλωστε και μια σειρά άλλα αιτήματα: για τη συμπληρωματική εξέταση του τελευταίου μάρτυρα, την κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του κατηγορουμένου με λιμενικούς, την αναπαράσταση της σύγκρουσης, την ανάσυρση της λέμβου, καθώς και τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικό νηογνώμονα - ναυπηγό μηχανικό.

Σημειώνεται πως η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ πλέον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως τα πιστοποιητικά θανάτου αναφέρουν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ από την πλευρά του Λιμενικού υπάρχει η παραδοχή πως οι κάμερες του Λιμενικού παρέμειναν από επιλογή κλειστές, ενώ ο κυβερνήτης δεν κατέγραψε το τι συνέβη στο ημερολόγιο πλοίου, επικαλούμενος πόνο στο αριστερό του χέρι, παρότι... είναι δεξιόχειρας.