Αύξηση 2% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στα οποία έχουν ενσωματωθεί τα πιο πρόσφατα δεδομένα από Διοικητικές Πηγές για το δ’ τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου ανήλθε το 2025 σε 74,85 δισ. ευρώ, έναντι 73,37 δισ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχη αύξηση της τάξης του 2% καταγράφηκε και στο λιανικό εμπόριο χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 27,33 δισ. ευρώ από 26,79 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών του 2025 είχαν τα μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό, τα οποία συγκέντρωσαν ποσοστό 27,3%. Ακολούθησε η πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων με 11,4%, το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα με 10,5%, τα φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα με 6,7% και το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων με 5%. Αντίστοιχα, το 2024 την υψηλότερη συμμετοχή είχαν και πάλι τα μη ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων με 26,7%, ακολουθούμενα από την πώληση αυτοκινήτων με 11,5%, τα καύσιμα με 11,3%, τα φαρμακευτικά είδη με 6,7% και τα ενδύματα με 5,1%.

Σε απόλυτα μεγέθη, τη μεγαλύτερη αύξηση στην αξία του κύκλου εργασιών το 2025 παρουσίασαν τα μη ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων, ποτών ή καπνού, με ενίσχυση κατά 856,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν και τα φαρμακευτικά είδη, με αύξηση 157,5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε το λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα, όπου ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 365,9 εκατ. ευρώ, καθώς και το άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα, με μείωση 108,6 εκατ. ευρώ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το 2025 σε σύγκριση με το 2024 παρουσίασε η Περιφέρεια Αττικής, με άνοδο 3,4%, ενώ ακολούθησε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αύξηση 1,9%.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 2,8%, και στο Νότιο Αιγαίο, με μείωση 2,4%.

Με συνολικό κύκλο εργασιών 74,9 δισ. ευρώ το 2025 και πληθυσμό περίπου 10,4 εκατ. κατοίκους, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο περίπου 7.200 ευρώ λιανικών δαπανών ανά κάτοικο τον χρόνο. Δηλαδή γύρω στα 600 ευρώ τον μήνα ανά άτομο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε πολίτης ξοδεύει τόσο – στον τζίρο περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, τουρίστες και μεγάλες διαφορές μεταξύ νοικοκυριών και περιοχών. Σημαίνει όμως ότι, συνολικά, η κατανάλωση παραμένει σχετικά ανθεκτική, παρά την ακρίβεια.

Η αύξηση μόλις 2% δείχνει ότι ο τζίρος ανεβαίνει οριακά, πιθανότατα περισσότερο λόγω αυξημένων τιμών και λιγότερο λόγω αύξησης όγκου αγορών. Με απλά λόγια, οι Έλληνες πλήρωσαν περισσότερα, αλλά δεν αγόρασαν απαραίτητα περισσότερα.

Σε περιφερειακό επίπεδο, το γεγονός ότι η άνοδος συγκεντρώνεται κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη δείχνει πως η κατανάλωση συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ άλλες περιοχές μένουν πίσω.