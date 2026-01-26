Ο τζίρος στο ΧΑ διαμορφώθηκε στα 290,11 εκατ. ευρώ, έναντι 245,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η νέα εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 2.279,70 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,64%.

Ο τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στα 290,11 εκατ. ευρώ, έναντι 245,16 εκατ. ευρώ της προηγούμενης συνεδρίασης, με 50,3 εκατ. ευρώ να αφορούν 32 πακέτα συναλλαγών. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε σε 40,78 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, 76 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 49 πτωτικά και 78 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,72% στις 5.794,61 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κινήθηκε οριακά υψηλότερα κατά 0,15% στις 2.867,27 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Βιοχάλκο κατέγραψε άνοδο 5,7% στα 12,60 ευρώ και η Cenergy ενισχύθηκε κατά 4,83% στα 18,66 ευρώ. Η ΕΛΧΑ έκλεισε στα 4,17 ευρώ με κέρδη 2,2%.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,81% στις 2.651,6 μονάδες.

Στις συστημικές τράπεζες, η Alpha σημείωσε άνοδο 2,87% στα 3,99 ευρώ και η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,85% στα 4,05 ευρώ. Η Πειραιώς έκλεισε στα 8,26 ευρώ με μεταβολή -0,05%, ενώ η Εθνική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 14,79 ευρώ με -0,07%.

Στον υπόλοιπο τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 3,65% στα 9,08 ευρώ και η Optima υποχώρησε κατά 1,45% στα 8,18 ευρώ. Η Τιτάν κατέγραψε άνοδο 3,25% στα 57,20 ευρώ. Η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 1,9%, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατά 1,41%, η Aegean κατά 1,09% και η ΔΕΗ επίσης κατά 1,09%, στα 19,51 ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έκλεισε στα 31,96 ευρώ με πτώση 0,5%, ενώ ο ΟΤΕ υποχώρησε κατά 1,59% στα 16,14 ευρώ και η Metlen κατά 1,15% στα 42,80 ευρώ. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΠ ενισχύθηκε κατά 2,08% και ο ΑΔΜΗΕ κατά 2,05%, ενώ η Dimand έκλεισε με απώλειες 2,97% στα 13,05 ευρώ.

Στη χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση, η Lavipharm σημείωσε άνοδο 14,4% στα 1,19 ευρώ, η Mevaco ενισχύθηκε κατά 8,38%, η Δομική Κρήτης κατά 4,27% και η ΥΚΝΟΤ κατά 3,92%. Αντίθετα, η Ίλυδα υποχώρησε κατά 4,25% και η ΟΝΥΧ κατά 3,97%.