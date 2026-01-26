Οι φορολογικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους.

Αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα βρίσκονται όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Οι φορολογικές αρχές πραγματοποιούν εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι συνοδεύονται από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μέσω ειδικού λογισμικού, με στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων που δεν αποδίδουν τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Για όσους δεν συμμορφώνονται, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και σε 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικό, με μείωση κατά 50% για επιχειρήσεις σε μικρούς οικισμούς και νησιά με χαμηλό πληθυσμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, οι επιχειρήσεις που όφειλαν να έχουν συνδέσει POS και IRIS με τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ και δεν το έπραξαν, αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 20.000 ευρώ. Επιπλέον, οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί χωρίς να πληρούν τις νέες τεχνικές προδιαγραφές χαρακτηρίζονται μη νόμιμες, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη φορολογική τους εικόνα.

Σημαντικές κυρώσεις προβλέπονται και για τις εταιρείες πώλησης ή υποστήριξης των απαραίτητων λογισμικών, οι οποίες μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο αν οι ταμειακές μηχανές είναι δηλωμένες και ενεργές, αν η πληρωμή με κάρτα «κλειδώνει» υποχρεωτικά το ποσό της απόδειξης μέσω της σύνδεσης με το POS και αν οι συναλλαγές διαβιβάζονται αυτόματα τόσο στην ταμειακή όσο και στο σύστημα myDATA.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον εντοπισμό περιπτώσεων παράκαμψης, με τη χρήση αυτόνομων τερματικών POS χωρίς σύνδεση με ταμειακή μηχανή.