Μεγάλη φωτιά αυτή τη στιγμή καταστρέφει την γνωστή Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην γνωστή Μπισκοτοβιομηχανία ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με το trikalaola.gr που βρίσκεται στο σημείο, η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη έκρηξη στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου.

Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο. Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια.

Στο σημείο βρίσκεται η ΕΜΑΚ ενώ έχει μεταβεί και η μονάδα της Λαμίας. Παράλληλα, έχει δοθεί έντολή να ανέβει και η ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού).

Σύνολο 12 άτομα εργαζόταν στο χώρο του εργοστασίου από τα οποία 3 άτομα (συγκεκριμένα 3 γυναίκες) μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων τραυματισμένες, τέσσερα άτομα ήταν άντρες οι οποία πετάχτηκαν έξω, ενώ αγνοούνται ακόμη πέντε γυναίκες.

Στο σημείο είναι μεγάλες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία, προσπαθώντας να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Τρίκαλα και από όλη τη Θεσσαλία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων έχει θέσει σε εφαρμογή πλήρες σχέδιο ασφαλείας, προχωρώντας στο κλείσιμο της οδού Καρδίτσης, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από το χωριό Αγία Κυριακή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια πολιτών και εργαζομένων.

Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συμμετοχή 40 πυροσβεστών και 15 οχημάτων, από τα Τρίκαλα και όμορες περιοχές, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την ασφαλή προσέγγιση των εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές δομικές ζημιές.

