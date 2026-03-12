Ο κ. Βορίδης και το Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν άμεσα να δώσουν καθαρές απαντήσεις, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η επίσημη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο Βάρρα, το οποίο ανέδειξαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ολομέλεια, ήταν πρωτοκολλημένο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2020, αποκαλύπτει το μέγεθος της πολιτικής ευθύνης του κ. Βορίδη και καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του περί άγνοιας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι εξελίξεις αυτές γεννούν σοβαρά ερωτήματα για παραπλάνηση της Βουλής, ψευδορκία στην Εξεταστική Επιτροπή και συνειδητή απόπειρα συγκάλυψης ενός κρίσιμου ζητήματος που αφορά στη διαχείριση δημόσιων πόρων και τις ενισχύσεις των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σημειώνει και τονίζει:

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να συνεχίζει να κρύβεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και πολιτικές υπεκφυγές. Ο κ. Βορίδης και το Μέγαρο Μαξίμου οφείλουν άμεσα να δώσουν καθαρές απαντήσεις. Η αλήθεια δεν μπορεί να θαφτεί και οι ποινικές και πολιτικές ευθύνες δεν πρόκειται να παραγραφούν».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επιμείνει μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών», καταλήγει η ανακοίνωση.