Με την εγκύκλιο η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ξεκαθαρίσει πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι νέοι κανόνες.

Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ δίνει διευκρινίσεις για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής μετά την κατάργηση του παλιού καθεστώτος των τελών χαρτοσήμου. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου καταργήθηκε από την 1η Δεκεμβρίου 2024 και αντικαταστάθηκε από το νέο σύστημα του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, το οποίο θεσπίστηκε με τον νόμο 5135/2024 και κωδικοποιήθηκε στη συνέχεια με τον νόμο 5177/2025.

Με την εγκύκλιο η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ξεκαθαρίσει πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι νέοι κανόνες, αλλά και να αντιμετωπίσει προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του νέου τέλους μέχρι και την έκδοση της προηγούμενης εγκυκλίου Ε.2094/2025. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται κυρίως με περιπτώσεις στις οποίες το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής δεν αποδόθηκε σωστά ή δεν αποδόθηκε καθόλου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται δήμοι ή άλλοι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Ένα βασικό σημείο της εγκυκλίου αφορά τις μισθώσεις ακινήτων όταν εκμισθωτής είναι το Δημόσιο ή κάποιος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε αυτές τις περιπτώσεις την υποχρέωση να αποδώσει το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής δεν την έχει ο εκμισθωτής, αλλά ο μισθωτής. Δηλαδή, ο ενοικιαστής είναι αυτός που πρέπει να υποβάλει τη σχετική δήλωση και να πληρώσει το τέλος, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση Α.1149/2024 της ΑΑΔΕ.

Ωστόσο, για τα μισθώματα που αφορούν την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2024 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 προβλέπεται ειδική αντιμετώπιση. Η εγκύκλιος αναγνωρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο μισθωτής δεν απέδωσε το τέλος μέσω της προβλεπόμενης δήλωσης, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω σύγχυσης κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Σε περιπτώσεις όπου το ποσό του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής είχε παρακρατηθεί από το Δημόσιο ή από τον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης που λειτουργεί ως εκμισθωτής, αλλά μέχρι το τέλος του 2025 δεν είχε αποδοθεί στο Δημόσιο Ταμείο, η εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους φορείς να προχωρήσουν στην απόδοσή του. Η απόδοση αυτή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Παράβολο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό 5008.

Κατά τη συμπλήρωση του e-Παραβόλου πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο πεδίο «Παρατηρήσεις» οι μήνες στους οποίους αφορά η οφειλή, καθώς και τα στοιχεία του μισθωτή, δηλαδή το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το ποσό θα συνδεθεί σωστά με τη συγκεκριμένη μίσθωση και τον αντίστοιχο υπόχρεο.

Παράλληλα, ο φορέας που προχωρά στην απόδοση του τέλους έχει την υποχρέωση να χορηγήσει στον μισθωτή σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή αποδεικνύει ότι το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής για τη συγκεκριμένη μίσθωση έχει αποδοθεί και προστατεύει τον μισθωτή από μελλοντικά φορολογικά ζητήματα.

Τέλος, η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά δεν ισχύει πλέον αυτή η μεταβατική διαδικασία. Για όλα τα μισθώματα που καθίστανται απαιτητά από το 2026 και εφεξής, το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής πρέπει να αποδίδεται κανονικά από τον μισθωτή μέσω της προβλεπόμενης δήλωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 21 του νόμου 5177/2025. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η πλήρης και ομοιόμορφη εφαρμογή του νέου ψηφιακού συστήματος σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.