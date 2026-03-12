Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στα Όσκαρ, μετά την προειδοποίηση του FBI για πιθανή «επίθεση» με ιρανικά drones.

Ένα από τα πιο αναμενόμενα -και λαμπερά- γεγονότα στο Χόλιγουντ πρόκειται να συμβεί αυτή την Κυριακή στο Λος Άντζελες, καθώς μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κινηματογραφικής βιομηχανίας θα παραστούν στα 98α Βραβεία Όσκαρ.

Το FBI αποκάλυψε πρόσφατα μια έκθεση που ισχυρίζεται ότι το Ιράν σχεδίαζε να στοχεύσει την σημαντική αυτή εκδήλωση με αντεπίθεση από «μη επανδρωμένα αεροσκάφη» (drones). Όπως αναμένεται τα μέτρα ασφαλείας θα είναι θα είναι δρακόντεια στο Dolby Theatre και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το θέατρο και το κόκκινο χαλί, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παρευρισκομένων.

«Πρόσφατα αποκτήσαμε πληροφορίες ότι από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, το Ιράν φέρεται να επιδίωκε να διεξάγει μια αιφνιδιαστική επίθεση χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη από ένα μη ταυτοποιημένο πλοίο ανοιχτά των ακτών της αμερικανικής ηπειρωτικής χώρας, συγκεκριμένα κατά αδιευκρίνιστων στόχων στην Καλιφόρνια, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρούσαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν ... Δεν έχουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο, τον στόχο ή τους δράστες της φερόμενης επίθεσης», αναφέρει το σχετικό έγγραφο που εστάλη στις αρχές της Καλιφόρνιας από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

Μια πηγή δήλωσε στο Deadline ότι «υπάρχει αυτό που συνήθως κάνουμε, και τώρα το έχουμε ανεβάσει στο [επίπεδο]11» και ότι «υπάρχουν αρκετά σε εφαρμογή και πολλά που δεν θα δείτε ποτέ».

Η παραγωγή των Όσκαρ απάντησε στις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των καλεσμένων και των παρευρισκομένων, διαβεβαιώνοντας ότι:

«Έχουμε την υποστήριξη του FBI και του LAPD, και είναι μια στενή συνεργασία. Αυτή η εκδήλωση πρέπει να λειτουργεί ρολόι. Θέλουμε όλοι όσοι έρχονται σε αυτό το σόου, όσοι παρακολουθούν το σόου, όσοι είναι ακόμα και θαυμαστές του, όταν στέκονται έξω από τα κάγκελα να αισθάνονται ασφαλείς, προστατευμένοι και ευπρόσδεκτοι. Πιστεύω ότι διαθέτουμε μία από τις καλύτερες ομάδες στον χώρο, σε όλα τα επίπεδα, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την ομάδα ασφάλειας. Είναι κάτι που δεν το παίρνουμε ελαφριά και αναλαμβάνουμε μεγάλη ευθύνη γι' αυτό».

Tα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην τελετή απονομής των Όσκαρ

Το Τμήμα Αστυνομίας του Λος Άντζελες ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι περίπου 1.000 ιδιωτικοί αστυνομικοί θα είναι σε υπηρεσία στο Dolby Theatre στη Λεωφόρο Χόλιγουντ.

To LAPD θα αναπτύξει επίσης ένστολους αξιωματικούς, κάμερες παρακολούθησης και drones. Επιπλέον, το τμήμα θα ενεργοποιήσει τις ειδικές του μονάδες, όπως η SWAT και τα σκυλιά ανίχνευσης βομβών.

Επίσης, έχει οριστεί μια ζώνη ενός μιλίου γύρω από το Dolby Theatre και οποιοδήποτε άτομο ή αυτοκίνητο προσπαθήσει να εισέλθει θα ελεγχθεί, δήλωσε η αστυνομία του Λος Άντζελες στο NBC.

Τέλος, μόλις ξεκινήσει η τελετή των Όσκαρ στις 7 μ.μ. EDT/4 μ.μ. PDT, ο χώρος θα κλειδώσει.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από την πλευρά του δήλωσε ότι: «Είμαι σε συνεχή συντονισμό με αξιωματούχους ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Γραφείου Έκτακτης Ανάγκης της Καλιφόρνιας, παρακολουθώντας πιθανές απειλές — συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ... Ενώ δεν είμαστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε άμεσες απειλές αυτή τη στιγμή, παραμένουμε προετοιμασμένοι για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη στην πολιτεία μας».