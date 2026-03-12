Μέχρι στιγμή καταγράφονται πτώσεις βράχων ενώ έχουν μείνει χωρίς ρεύμα τα χωριά στην ανατολική Αργιθέα.

Το πέρασμα της σεισμικής δόνησης των 4.8 Ρίχτερ που έπληξε το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας στις 12:14 το μεσημέρι στα σύνορα με την Καρδίτσα πέρα από υλικές ζημιές σε κτίρια στο Ραπτόπουλο οδήγησε σε πτώσεις βράχων στο οδικό δίκτυο της Αργιθέας. Παράλληλα έχουν μείνει χωρίς ρεύμα χωριά στην Ανατολική Αργιθέα. Ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες καταγράφηκαν υλικές ζημιές στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κουμπουριανών ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από κατολίσθηση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς.

Ειδικότερα, καταπτώσεις βράχων έχουν δημιουργήσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αργιθέας με τον αντιδήμαρχο Αργιθέας Νίκο Σακκά, μιλώντας στο KarditsaLive.Net να τονίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ενημέρωση για ζημιές σε σπίτια αλλά αυτό είναι κάτι που θα ελεγχθεί στην πορεία, καθώς πολλά σπίτια αυτή την εποχή δεν κατοικούνται.

Χωρίς ρεύμα τα χωριά στην Ανατολική Αργιθέα - Ζημιές τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κουμπουριανών

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Αργιθέας Καρδίτσας σημειώνει ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι πληροφορίες μιλούν για κάποιες υλικές ζημιές στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Κουμπουριανών, κατολισθήσεις ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο της Ανατολικής Αργιθέας, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από κατολίσθηση προς την Ιερά Μονή Σπηλιάς. Επίσης, υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στα χωριά της Ανατολικής Αργιθέας. Οι δημοτικές υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Καλούνται οι κάτοικοι να είναι ψύχραιμοι, ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων σημείων ή παλαιών κτιρίων. Σε περίπτωση ανάγκης, παρακαλούνται οι δημότες να επικοινωνούν άμεσα με τους Αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση και καταγραφή των περιστατικών. Ο Δήμος Αργιθέας παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.»

