Υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί ήδη στο Ραπτόπουλο ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμούς.

Υλικές ζημιές καταγράφονται μέχρι στιγμής στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας μετά τον σεισμό των 4.8 Ρίχτερ που έπληξαν την περιοχή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στα σύνορα με την Καρδίτσα. Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους ενώ έγινε αισθητή στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα.

{https://www.facebook.com/evrytanikospalmos.gr/posts/pfbid0Ah58wvtU4DNMcB5BMkBrkySZvwSwkPN1k5yLR3osxnZ4YWrWkkruZTg9Ndunn32tl}

Σύμφωνα με τη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός καταγράφηκε στις 12:14, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Ραπτόπουλο Ευρυτανίας και εστιακό βάθος 13,7 χιλιομέτρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0qvjy18f3t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή Φωτογραφίας: Ευρυτανικά Νέα

Σεισμός 4.8 Ρίχτερ: Υλικές ζημιές στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας

Σύμφωνα με τα Ευρυτανικά Νέα έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές σε κτίρια στο Ραπτόπουλο, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν την προσέγγιση παλαιών ή επικίνδυνων κτιρίων μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για πιθανές ζημιές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0q6vaxpr8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγράφων «μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ έχουν αναφερθεί μόνο υλικές ζημιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Συνιστάται στους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση επικίνδυνων κτιρίων, παλαιών κατασκευών και χώρων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση ανάγκης ή διαπίστωσης προβλημάτων, οι πολίτες παρακαλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τους τοπικούς προέδρους, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και καταγραφή. Ο Δήμος Αγράφων παραμένει σε επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.»

{https://www.facebook.com/municipalityofagrapha/posts/pfbid0y7Y9BGV2ExzYH1MRTxxbzPK9BZLvGpouXDhD6frcDsyLmWaGX2qC4NumspCCMKFrl}

Έκλεισαν προληπτικά τα σχολεία στο Δήμο Μουζακίου και στο Δήμο Παλαμά

Τόσο ο Δήμος Μουζακίου όσο και ο Δήμος Παλαμά προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων μετά τη σεισμική δόνηση που είχαμε στις 12.14 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3). Με απόφαση των δημάρχων αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων για προληπτικούς λόγους ασφαλείας λόγω της σεισμικής δόνησης μεγέθους 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 12:14 το μεσημέρι, 14 χλμ. βορειοανατολικά της Γρανίτσας Ευρυτανίας και έγινε αισθητή στην περιοχή .