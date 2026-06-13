Πράκτορας της στήλης εντόπισε χθες το βράδυ τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, κατά την επιστροφή του με ανταπόκριση από το Λουξεμβούργο, όπου συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup και του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Πράκτορας της στήλης εντόπισε χθες το βράδυ τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, κατά την επιστροφή του με ανταπόκριση από το Λουξεμβούργο, όπου συμμετείχε στις εργασίες του Eurogroup και του Συμβουλίου των Διοικητών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών βρέθηκε στον χώρο του Press & Books (P&B), του δημοφιλούς βιβλιοπωλείου που βρίσκεται στο Επίπεδο 1 του αεροδρομίου, περιστοιχισμένος από συνεργάτες του, με τους οποίους περιηγούνταν στις νέες εκδόσεις.

Ανάμεσα στους τίτλους που τράβηξαν την προσοχή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε το βιβλίο «House of Huawei» της δημοσιογράφου της Washington Post Eva Dou, μια εκτενή και ερευνητική αποτύπωση της ιστορίας της κινεζικής Huawei και των γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων που τη συνοδεύουν.

Το «House of Huawei» είναι μια μελέτη για τη σχέση τεχνολογίας, κρατικής ισχύος, βιομηχανικής πολιτικής και διεθνούς ανταγωνισμού. Η Eva Dou επιχειρεί να παρουσιάσει σε αυτό με ισορροπημένο τρόπο τόσο τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της Huawei όσο και τα στοιχεία που περιπλέκουν την εικόνα, χωρίς να υιοθετεί εύκολες βεβαιότητες.

Η επιλογή του συγκεκριμένου βιβλίου από τον Κυριάκο Πιερρακάκη μπορεί να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους, όμως το πιθανότερο είναι ότι συνδέεται με την ανάγκη του προέδρου του Eurogroup να κατανοήσει σε βάθος μία από τις σημαντικότερες γεωοικονομικές και τεχνολογικές αντιπαραθέσεις της εποχής μας.

Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης φέρει και την ιδιότητα του πολιτικού που έχει ταυτιστεί με τη ψηφιακή διακυβέρνηση, την τεχνολογία και την καινοτομία. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα βιβλίο που αναλύει πώς μια ιδιωτική εταιρεία εξελίχθηκε σε παγκόσμιο γεωπολιτικό παράγοντα αποκτά για τον ίδιο ιδιαίτερο και πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς φωτίζει τις διασταυρώσεις ανάμεσα στην τεχνολογική ανάπτυξη, την κρατική ισχύ και τις διεθνείς ισορροπίες.

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Θ.Κ.