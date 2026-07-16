Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Την ανάγκη για βαθύτερη χρηματοπιστωτική ενοποίηση στην Ευρώπη, με περισσότερες διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις και κοινή εποπτεία των κεφαλαιαγορών, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο EU Finance Podcast.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU) ως βασικό μοχλό για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως τόνισε, η Ευρώπη καλείται να ολοκληρώσει μεταρρυθμίσεις που συζητούνται εδώ και χρόνια, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση, διοχετεύοντας παράλληλα περισσότερες ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κινητοποίηση περισσότερων από 10 τρισ. ευρώ αποταμιεύσεων και η δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς κεφαλαίων μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή εποπτεία των κεφαλαιαγορών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κονή εποπτεία των κεφαλαιαγορών, σημειώνοντας ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές, από τα stablecoins έως την εφαρμογή του κανονισμού MiCA, καθιστούν αναποτελεσματική την ανάπτυξη παράλληλων εποπτικών δομών σε καθένα από τα 27 κράτη-μέλη. Όπως ανέφερε, «δεν μπορεί να υπάρξει Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων χωρίς έναν ουσιαστικό βαθμό κεντρικής εποπτείας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών».

Ευρωπαϊκοί τραπεζικοί «πρωταθλητές» και διασυνοριακές συγχωνεύσεις

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Αναφερόμενος στον τραπεζικό κλάδο, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ευρώπη χρειάζεται «ευρωπαϊκούς πρωταθλητές» που θα μπορούν να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Επισήμανε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες επενδύουν λιγότερο στην τεχνολογία σε σχέση με τις τράπεζες των ΗΠΑ και της Κίνας, μεταξύ άλλων λόγω του μικρότερου μεγέθους τους.

Στο πλαίσιο αυτό, τάχθηκε υπέρ της άρσης των εμποδίων στις διασυνοριακές τραπεζικές συγχωνεύσεις και εξαγορές, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη ενοποίηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ισχυρών πανευρωπαϊκών ομίλων.

Ως παραδείγματα από την Ελλάδα ανέφερε την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext και την ενίσχυση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank, εξελίξεις που, όπως σημείωσε, αναδεικνύουν τα οφέλη της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ενοποίησης.

Ψηφιακό ευρώ και περιορισμός της φοροδιαφυγής

Ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε επίσης στο ψηφιακό ευρώ και στις ψηφιακές πληρωμές, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να συνδυάσει τη δημόσια ψηφιακή υποδομή με την ιδιωτική καινοτομία. Τέλος, επικαλέστηκε την ελληνική εμπειρία, σημειώνοντας ότι η ευρεία χρήση ψηφιακών πληρωμών συνέβαλε στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα δημόσια έσοδα.