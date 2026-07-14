Νέες τεχνολογίες φιλοδοξούν να αλλάξουν τον τρόπο ψύξης των κτιρίων στην Ευρώπη.

Η ανάγκη για αποδοτικότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις ψύξης επιταχύνεται, καθώς τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα αυξάνουν τη ζήτηση για κλιματισμό και φέρνουν στο προσκήνιο καινοτόμες τεχνολογίες που δεν χρησιμοποιούν συμβατικά ψυκτικά αέρια.

Η αύξηση της θερμοκρασίας οδηγεί στην αναζήτηση νεών τεχνολογιών

Με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν νέα υψηλά επίπεδα στην Ευρώπη, ερευνητικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις επενδύουν στην ανάπτυξη συστημάτων ψύξης, τα οποία υπόσχονται να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά κλιματιστικά. Οι τεχνολογίες αυτές αξιοποιούν φυσικά φαινόμενα, όπως μηχανική καταπόνηση, ηλεκτρικά ρεύματα, μαγνητικά πεδία ή μεταβολές της πίεσης, ώστε να επιτυγχάνουν ψύξη χωρίς τη χρήση χημικών ψυκτικών μέσων.

Η ανάγκη για εναλλακτικές λύσεις γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Στα τέλη Ιουνίου, αρκετές ευρωπαϊκές περιοχές κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας σε σημαντική αύξηση της ζήτησης για κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, μέχρι το 2050 περίπου τα δύο τρίτα των νοικοκυριών παγκοσμίως αναμένεται να διαθέτουν κλιματισμό.

Παρότι η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από άλλες αγορές, με περίπου το 20% των κατοικιών να διαθέτει κλιματισμό έναντι σχεδόν 90% στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διαφορά αυτή θα περιοριστεί, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται ολοένα συχνότερα.

Πώς η ψύξη βοηθάει τον οργανισμό

Πέρα όμως από την άνεση, η αποτελεσματική ψύξη συνδέεται άμεσα με τη δημόσια υγεία, την ποιότητα του ύπνου και την παραγωγικότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι η πρόσβαση σε κλιματισμό μπορεί να μειώσει σημαντικά τους θανάτους που σχετίζονται με τους καύσωνες, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

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Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση των συμβατικών συστημάτων δημιουργεί νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η ψύξη ευθύνεται ήδη για περίπου το 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες κλιματισμού εκτιμάται ότι θα υπερτριπλασιαστεί έως τα μέσα του αιώνα. Παράλληλα, τα φθοριούχα ψυκτικά αέρια που χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη σε περίπτωση διαρροής, γεγονός που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην απόφαση για σταδιακή κατάργησή τους.

Μαγνητικά πεδία, κράματα νικελίου και κρύσταλλοι για καλύτερη ψύξη

Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες τεχνολογίες ψύξης αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο Πανεπιστήμιο του Saarland στη Γερμανία, ερευνητές αναπτύσσουν συστήματα που βασίζονται σε κράματα νικελίου-τιτανίου, τα οποία ψύχονται όταν τεντώνονται και επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία εσωτερικών χώρων κατά 5 έως 10 βαθμούς Κελσίου, με μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά κλιματιστικά.

Παράλληλα, η γερμανική Magnotherm εξελίσσει τεχνολογία ψύξης που αξιοποιεί μαγνητικά πεδία, η Mimic Systems αναπτύσσει αντλίες θερμότητας βασισμένες σε ημιαγωγούς, ενώ η βρετανική Barocal πειραματίζεται με πλαστικούς κρυστάλλους που αλλάζουν θερμοκρασία τους όταν υποβάλλονται σε πίεση. Αν και οι περισσότερες εφαρμογές βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο, οι επενδύσεις στον τομέα αυξάνονται, καθώς οι ειδικοί θεωρούν ότι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας νέας γενιάς συστημάτων ψύξης.

Παρά τις αισιόδοξες προοπτικές, οι τεχνολογίες αυτές καλούνται ακόμη να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους σε μεγάλη κλίμακα. Η εμπορική τους επιτυχία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα συνεργασίας με μεγάλους κατασκευαστές και από την εξασφάλιση των απαιτούμενων επενδύσεων για μαζική παραγωγή.

Συνολικό σχεδιασμό και όχι μόνο εξοπλισμό προτείνουν οι ειδικοί

Την ίδια στιγμή, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για ψύξη δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στον εξοπλισμό. Προτείνουν έναν συνολικό σχεδιασμό που θα δίνει προτεραιότητα σε παρεμβάσεις όπως η σκίαση των κτιρίων, ο φυσικός αερισμός, η χρήση ανακλαστικών υλικών και η καλύτερη πολεοδομική οργάνωση. Ήδη πόλεις όπως το Παρίσι επεκτείνουν δίκτυα τηλεψύξης, αξιοποιώντας κρύο νερό μέσω υπόγειων αγωγών για την ψύξη δημόσιων κτιρίων, δείχνοντας ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτεί συνδυασμό τεχνολογικής και πολεοδομικής καινοτομίας.