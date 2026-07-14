Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και η Φωτεινή Μπακαδήμα συναντήθηκαν με τη Γενική Γραμματέα Τουρισμού, την πρόεδρο του ΕΟΤ, την Π.Ο.Ε.Σ.Ε. και τον ΣΥΑΠΑΣΤΕΡ.

Διαδοχικές συναντήσεις με φορείς όλου του φάσματος του τουριστικού κλάδου πραγματοποίησαν ο επικεφαλής του τομέα Τουρισμού της ΕΛΑΣ, Γιώργος Κωνσταντινίδης και η αναπληρώτρια τομεάρχης, Φωτεινή Μπακαδήμα, στο πλαίσιο της συστηματικής καταγραφής των προβλημάτων και των αναγκών της τουριστικής βιομηχανίας και των εργαζομένων της.

Ο Γ. Κωνσταντινίδης και η Φ. Μπακαδήμα κατά τη συνάντησή τους με τη Γενική Γραμματέα Τουρισμού, Βασιλική Κουτσούκου, κατέθεσαν τον προβληματισμό τους για την απουσία του τουρισμού από τον κυβερνητικό απολογισμό και την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου του ΕΟΤ. Παράλληλα, εξετάστηκε το κατά πόσο προχώρησε η απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα προγράμματα ανάπτυξης ορεινού τουρισμού και οι δράσεις αντιμετώπισης της εποχικότητας.

Η σοβαρή υποστελέχωση του ΕΟΤ, η καθυστέρηση ορισμού Προϊσταμένων από το 2023 και οι μισθολογικές περικοπές του προσωπικού, αναδείχθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο τομεάρχης και η αναπληρώτρια τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛΑΣ με την πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Βαρελά, και τον σύλλογο εργαζομένων του Οργανισμού.

Επί τάπητος τέθηκε η ανάγκη αναδιάρθρωσης του ΕΟΤ, ώστε να ανακτήσει τις θεσμικές αρμοδιότητές του, με παράλληλη ενίσχυση του ρόλου και της παρουσίας του στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τις συναντήσεις σε θέματα όπως η λειτουργία των γραφείων εξωτερικού, οι καμπάνιες προβολής, η προσέλκυση νέων αγορών και τα λειτουργικά ζητήματα που απορρέουν από τον ν. 4412/2016.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της εστίασης όσον αφορά τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους εργαζομένους, εξέτασαν ο Γ. Κωνσταντινίδης και η Φ. Μπακαδήμα κατά τη συνάντησή τους με την Π.Ο.Ε.Σ.Ε. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων). Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η συνολική καταγραφή των αναγκών του κλάδου, καθώς και η επιτακτική ανάγκη για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον τουρισμό.

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Ο τομεάρχης Τουρισμού της ΕΛ.Α.Σ και η αναπληρώτρια τομεάρχης είχαν συνάντηση εργασίας και με τον Σύλλογο Αποφοίτων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ) ΣΥΑΠΑΣΤΕΡ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα δομικά προβλήματα που εντοπίζονται στην τουριστική εκπαίδευση με έμφαση στις δημόσιες τουριστικές σχολές. Όπως επισημάνθηκε, φέτος καλύφθηκαν μόνο 50 από τις 150 διαθέσιμες θέσεις ανά σχολή (ΑΣΤΕΡ, ΑΣΤΕΚ) ενώ προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι με δύο υπουργικές αποφάσεις υπήρξε υποβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης καθώς η φοίτηση μειώθηκε από 4 σε 3 χρόνια, δημιουργώντας εμπόδια πρόσβασης σε μεταπτυχιακές σπουδές, ενώ διεκόπη η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Οι σχολές τουριστικής εκπαίδευσης όπως επισημάνθηκε κατά τη συνάντηση εργασίας παραμένουν αδιαβάθμητες, με αποτέλεσμα ανισότιμη αντιμετώπιση των αποφοίτων από τα πανεπιστήμια ενώ εκκρεμεί αίτημα μεταστέγασης της ΑΣΤΕΚ και αντιμετώπισης προβλημάτων υποδομών.