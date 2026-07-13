Τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, συντονιστής των τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ., για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πιστοποιούν πως ελάχιστα διαφέρουν οι θέσεις της από αυτές αυτές της ΝΔ, τονίζει η Νέα Αριστερά.

«Κάθε φορά που ένα κορυφαίο στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. εξειδικεύει κάποιες προγραμματικές θέσεις της, γίνεται εμφανές πως το συγκεκριμένο σχήμα έχει πάρει διαζύγιο με τις αρχές, τις θέσεις και τις αξίες της Αριστεράς και ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα όσα είπε ο Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, συντονιστής των τομεαρχών της ΕΛ.Α.Σ., για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια πιστοποιούν πως ελάχιστα διαφέρουν οι θέσεις της από αυτές αυτές της ΝΔ», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ κατατίθεται σε μια κρίσιμη στιγμή: Ο αντισυνταγματικός νόμος του 2024 έχει ανοίξει το δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών σχολών με πανάκριβα δίδακτρα, σαθρό επιστημονικό υπόβαθρο και ελλιπείς υποδομές, και παράλληλα η ΝΔ επιδιώκει την αναθεώρηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος ώστε να επιτρέπεται και συνταγματικά η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτήν την στιγμή επιλέγει η ΕΛ.Α.Σ. για να διαμηνύσει πως δεν θα καταργήσει ουσιαστικά τον νόμο της ΝΔ, αποσαφηνίζει πως οι ιδιωτικές σχολές θα συνεχίσουν να υπάρχουν, ενώ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να συναινέσει και στην αλλαγή του κρίσιμου Άρθρου 16 του Συντάγματος. Η επίκληση δε του στόχου πως πρέπει "να διασφαλίζονται οι αρχές ισότιμης πρόσβασης" στα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια μόνο γέλια μπορεί να προκαλέσει: Πόσο ισότιμη μπορεί να είναι η πρόσβαση σε ένα ίδρυμα που απαιτεί την καταβολή διδάκτρων δεκάδων χιλιάδων ευρώ;», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Αριστερά μέσα από το φοιτητικό κίνημα και τους αγώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας έδωσε σκληρές μάχες για να φραγεί ο δρόμος στα ιδιωτικά συμφέροντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να είναι τα πανεπιστήμια προσβάσιμα για όλες και όλους, για να παράγεται γνώση και έρευνα με άξονα τις κοινωνικές ανάγκες, για να διαφυλαχθεί το άσυλο για την ελεύθερη διακίνηση γνώσης και ιδεών. Η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται πια στο απέναντι στρατόπεδο.

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