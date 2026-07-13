Αντιδράσεις έχουν προκληθεί μεταξύ των μετεωρολόγων με αφορμή την απόφαση της ΕΜΥ να «κόψει» την επταήμερη πρόγνωση καιρού.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί από την απόφαση της ΕΜΥ να «κόψει» την επταήμερη πρόγνωση από τις καθημερινές προβλέψεις της.

Το θέμα ανέδειξε μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος χαρακτήρισε την επιλογή της διοίκησης ιδιαίτερα προβληματική, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει αρνητικά την επιχειρησιακή πρόγνωση, την έγκαιρη προειδοποίηση των πολιτών και, τελικά, την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (13/7) στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο κ. Κολυδάς ανέφερε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, η απόφαση ελήφθη λόγω της σημαντικής έλλειψης προσωπικού στην Υπηρεσία.

Δεν προχώρησε η «μεταφορά» της Κλιματικής Κρίσης

Απαντώντας σε ερώτηση για το διοικητικό καθεστώς της ΕΜΥ, υπενθύμισε ότι εξακολουθεί να υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Όπως σημείωσε, πριν από τρία χρόνια είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη μεταφορά της στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ωστόσο αυτές δεν ολοκληρώθηκαν.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ επισήμανε ακόμη ότι κατά τη σχετική συζήτηση στη Βουλή προέκυψαν, όπως είπε, «άλλα προσχήματα», τα οποία πιθανότατα συνδέονταν με τον ρόλο της εθνικής άμυνας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις για τα αεροδρόμια. Όπως υπογράμμισε, σε πολλές άλλες χώρες η στρατιωτική και η πολιτική μετεωρολογική υπηρεσία λειτουργούν ανεξάρτητα.

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Ο κ. Κολυδάς απέδωσε την υποβάθμιση της ΕΜΥ και στην περιορισμένη προβολή του έργου της. «Μπορεί ο φούρνος σου να κάνει το καλύτερο ψωμί ή το ζαχαροπλαστείο σου να έχει τα καλύτερα γλυκά. Αν δεν τα προβάλλεις, ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται την αξία τους», ανέφερε, χρησιμοποιώντας έναν χαρακτηριστικό παραλληλισμό.

Όπως εξήγησε, η παρουσία της ΕΜΥ στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παραμένει περιορισμένη, με αποτέλεσμα η επίσημη πρόγνωση να χάνει σταδιακά την απήχησή της. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η ίδια η Υπηρεσία παραπέμπει πλέον τους πολίτες στις αυτόματες προγνώσεις των αριθμητικών μοντέλων, γεγονός που, κατά την άποψή του, αποδυναμώνει τον θεσμικό της ρόλο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επίσημη επταήμερη πρόγνωση λειτουργούσε ως αντίβαρο στην κινδυνολογία και στις ανεπιβεβαίωτες εκτιμήσεις που συχνά διακινούνται από ιδιώτες ή άλλους φορείς.

Αντιδράσεις από μετεωρολόγους

Ανάλογες επισημάνσεις κάνουν και άλλοι μετεωρολόγοι, οι οποίοι χαρακτηρίζουν απαραίτητη τη διατήρηση της επταήμερης πρόγνωσης και ζητούν άμεση ενίσχυση της ΕΜΥ με προσωπικό.

Τη διαφωνία τους με την απόφαση έχουν εκφράσει, μεταξύ άλλων, η Χριστίνα Σούζη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, καθώς και η πρόεδρος του Συλλόγου Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ, Μαρία Καραλιά. Σε δηλώσεις της στην εφημερίδα «Απογευματινή», η κ. Καραλιά ανέφερε ότι από το 2006 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη πολιτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δεν ενισχύεται η Υπηρεσία με στρατιωτικά στελέχη.

Όπως σημείωσε, η στελέχωση της ΕΜΥ καλύπτει μόλις το 30% των πραγματικών αναγκών, ενώ το προσωπικό είναι ιδιαίτερα γηρασμένο. «Μόνο αυτόν τον μήνα συνταξιοδοτήθηκαν δύο συνάδελφοι. Δυσκολευόμαστε ακόμη και να καλύψουμε τις θερινές άδειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.