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Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία μετά από έξαρση κρουσμάτων σαλμονέλας.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία λόγω μαζικών κρουσμάτων σαλμονέλας που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην πόλη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου, περισσότερα από 20 άτομα έχουν μεταβεί στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας (πυρετό, εμετούς και διάρροια), ενώ 12 εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Παράλληλα, μεγάλος αριθμός ασθενών αναζήτησε οδηγίες από ιδιώτες γιατρούς και αναρρώνει κατ' οίκον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ασθενείς είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης. Το γεγονός αυτό στρέφει τις έρευνες σε μια πιθανώς μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου από κοινό προμηθευτή.

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των κρουσμάτων, το Νοσοκομείο Λαμίας ενημέρωσε τον ΕΟΔΥ, ο οποίος με τη σειρά του κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Φθιώτιδας για τη διενέργεια άμεσων ελέγχων στην τοπική αγορά.