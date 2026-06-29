Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ένα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο κρούσμα του Έμπολα καταγράφηκε σε τέταρτη επαρχία της ΛΔ του Κονγκό, κάτι που σημαίνει ότι ολόκληρο το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έχει πληγεί πλέον από την επιδημία, όπως έγινε γνωστό σήμερα από τις υγειονομικές αρχές της αφρικανικής χώρας.

Μέχρι τώρα, μολύνσεις είχαν καταγραφεί σε τρεις επαρχίες: Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου. Το νέο κρούσμα ανιχνεύθηκε στην επαρχία Άνω Ουελέ, κοντά στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και αφορούσε άνθρωπο που είχε ταξιδέψει από την Μπούνια, πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Ιτούρι.

Η επαρχία Ιτούρι αποτελεί το επίκεντρο της επιδημίας Έμπολα, η οποία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 360 ανθρώπους επί συνόλου 1.273 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των υγειονομικών αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

Η τρέχουσα επιδημία προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε συγκεκριμένη θεραπεία.

Ο Έμπολα έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική μέσα σε μισό αιώνα.

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Στη Γαλλία το πρώτο κρούσμα στην Ευρώπη

Στις 24 Ιουνίου, οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα Έμπολα στη χώρα. Επρόκειτο για έναν γιατρό που είχε επιστρέψει από ανθρωπιστική αποστολή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Όπως είχε ανακοινώσει το γαλλικό υπουργείο Υγείας, ο γιατρός εισήχθη άμεσα σε ειδική μονάδα νοσηλείας και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε σταθερή.

Την ίδια περίοδο, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε γνωστοποιήσει ότι η επιδημία του Έμπολα είχε εκδηλωθεί τον προηγούμενο μήνα, αν και οι ειδικοί εκτιμούσαν πως ο ιός κυκλοφορούσε στην κοινότητα αρκετές εβδομάδες νωρίτερα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία εκείνης της χρονικής στιγμής, περισσότεροι από 260 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούσαν τα 1.000.

Το περιστατικό στη Γαλλία αποτέλεσε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα στην Ευρώπη, αν και είχε προηγηθεί η νοσηλεία Αμερικανού γιατρού σε νοσοκομείο της Γερμανίας, μετά τη διάγνωσή του με τον ιό ενώ βρισκόταν στο Κονγκό.